珠海航展｜殲-20現身！完成轉彎、垂直拉升　表演時長創紀錄

今日（8日）珠海航展開幕，除了有空軍「八一」飛行表演隊、軍機表演外，國產客機C919、國產大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M 等都將首次亮相珠海航展。其中備獲關注的是中國自主研發的第五代戰鬥機殲-20。



４架殲-20進行軍機表演

據悉，本次殲-20軍機表演是歷屆以來時間最長一次，2架主機完成「水平８字、編隊轉彎、垂直拉升」等動作後，與另外兩架僚機會合降落。這是亦殲-20首次在表演結束後降落珠海航展現場，近距離與公眾接觸。

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珠海航展主持人介紹，殲20是我國自主研製的第五代戰鬥機，它的研製實現了既定的四大目標—打造跨代新機、引領技術發展、創新研發體系、建設卓越團隊。打造跨代新機，是按照性能、技術和進度要求，研製開發我國自己的新一代隱身戰鬥機。

換上「中國心」的殲-20

今年4月12日，中國航空工業集團有限公司紀檢監察組組長、黨組成員任玉琨表示，殲-20換上中國「心」，戰巡東海警巡南海已成為訓練常態。

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任玉琨提到，殲-20換上中國「心」，戰巡東海警巡南海成為訓練常態。據早前報道，在2021年9月28日的珠海航展上，殲-20換裝渦扇-10C「太行」系列國產發動機並首次對外公開展示。

據了解，渦扇-10C發動機改進了加力燃燒室，推力比此前使用的AL-31更大，燃油效率更高，可提升殲-20的加速性能。但渦扇-10系列只是殲-20發動機的過渡型號。未來目標是換裝渦扇-15大推力發動機，從而令殲-20的超音速巡航能力追趕上美軍F-22，達到完全技術狀態。

介紹指出，渦扇-15推力矢量渦扇發動機是中國航空工業推力最強、整體技術性能指標最高、具有世界先進水平的一款渦扇發動機，是為中國第五代隱形戰鬥機而研製的小涵道比推力矢量渦扇發動機。

目前渦扇-15正處在進行相關機載及長時間運用測試的最後階段。推測可能會在2025年前後裝備在殲-20上。

第十四屆中國國際航空航天博覽會7日新聞發布會上。中國航空工業黨組成員、副總經理、殲-20總設計師l楊偉表示，未來國家的任何一個角落都有殲-20，「未來能看到殲-30、殲-40，他們會不斷提升殲-20系列能力，未來實現陸海空天組合作戰系統。」

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