直播｜珠海航展開幕　雙20裝備輪番登場　殲-16軍機升空表演

第十四屆中國國際航空航天博覽會（下稱珠海航展），將於11月8日至13日在珠海國際航展中心舉行，多架參與空中表演的飛機已提前展開適應性訓練。今日（8日）香港01將全程直播。



今日（8日）珠海航展開幕，除了有空軍「八一」飛行表演隊、軍機表演外，國產客機C919、國產戰機「20家族」、國產大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M ，以及中國自主研制的20式新槍族等都將首次亮相珠海航展。值得期待的是，今年珠海航展展品較上一屆增幅達34％，其中有55項展品為首次公開。



空軍「八一」飛行表演隊首發 六架殲-10戰鬥機起飛登場

6架殲-10戰鬥機展示俯衝低空飛行，巨大的轟鳴聲顯示出殲-10戰鬥機優越性能。期間多次變換隊形調整三角梯隊，表演兩機「對頭交叉」、單機橫轉90°等驚險飛行動作。

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４架殲-20進行軍機表演

據悉，本次殲-20軍機表演是歷屆以來時間最長一次，2架主機完成「水平８字、編隊轉彎、垂直拉升」等動作後，與另外兩架僚機會合降落。這是亦殲-20首次在表演結束後降落珠海航展現場，近距離與公眾接觸。

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「神十四」太空員祝福珠海航展

神舟十四號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲在中國空間站送上來自太空的祝福，「祝第14屆中國航展取得圓滿成功，並向航天航空工作者致以最崇高的敬意，祝所有參加航展的朋友們有所得、有所獲。」