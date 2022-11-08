珠海航展｜轟6K攜新型導彈現身　或為中國版「匕首」高超音速導彈

今日（8日）珠海航展開幕，殲-20、國產客機C919等輪番亮相。值得注意的是，轟-6K攜帶一款新型導彈現身航展，被外界猜測是中國版「匕首」高超音速導彈。



《澎湃新聞》報道，以往轟-6K展示的導彈主要是KD-20空射巡航導彈和KD-63空地導彈，但此次轟-6K攜帶了一款外形與俄羅斯「匕首」高超音速導彈相近的導彈，採用雙錐形彈頭，彈體尾部有X型對稱分布的控制舵面。

軍事專家張學鋒稱，從氣動布局來看，該導彈飛行速度非常高，很可能是某種空射彈道導彈或高超音速導彈，可以用於遠程打擊地面或海上目標，但具體是什麼導彈，有待官方揭示其真實身份。

現場展板介紹，轟-6K是中國自行改進設計的新型中遠程轟炸機，主要擔負對地、對海目標的遠程精確打擊、近距離空中火力支援任務。該機採用常規氣動布局，可掛載多型空面導彈、精確制導炸彈和航空炸彈，作戰半徑大、載彈量大，具備較強的防區外打擊能力。

公開資料顯示，「匕首高超音速導彈」是俄羅斯研發的一種高超音速導彈。今年3月18日，俄烏戰爭期間被首次使用，摧毀烏方一處軍火庫。這是世界上首次在戰爭中使用高超音速武器。

除了俄羅斯外，中國和美國都正在研製下一代高超音速導彈，美國曾擔憂中國的高超音速技術超過美國。