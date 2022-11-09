新疆男子方艙轉院後不治　女兒發長文質疑延誤救治　當局展開調查

新疆的本土疫情持續，不少網民在微博抱怨，已被封鎖在家三個月之久。近日，再驚傳庫爾勒市一名郭姓男子，從方艙治療點轉送到醫院後醫治無效身亡，當局稱已成立專項調查組。



新疆庫爾勒當局稱已成立專項調查組。（微博）

周三（9日），庫爾勒市疫情防控指揮部發布公告指，上周三（2日）凌晨5時44分許，市民郭某某從方艙治療點送醫後醫治無效死亡。不過，公告就未對郭某某的死因、病史、是否延誤送院等問題進行公開說明。

公告稱，事發後，庫爾勒市委、市人民政府高度重視，已成立了由衛健、公安、紀檢監察等部門組成的專項調查組，正在依規依法開展全面調查。

公告還指，庫爾勒市委、市人民政府將本著實事求是、客觀公正的原則，盡快查清相關事實，並對相關責任人依法依規處理。

值得注意的是，有疑似死者女兒的微博網民「燃燒一生的悲痛」周二（8日）發長文，詳述父親確診陽性進入隔離點到死亡的8天經過。她表示，66歲的父親平時熱愛鍛煉身體，10月23日核酸異常確認為陽性後被送入隔離點，但父親告訴她那裡發的藥根本不管用，出現嚴重的病徵後依舊無法聯繫醫生、未及時得到救治。

直至11月1日陷入昏迷後才被送入距離隔離點十幾公里的醫院，惟送院後幾小時就於11月2日凌晨5時許，因搶救無效離世。「燃燒一生的悲痛」還稱，對於父親在隔離點的8天經歷有諸多疑惑和不解，但卻沒有人出來說出事實真相。