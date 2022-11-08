新疆男子開價3千兼陪睡4次販賣離疆證 烏魯木齊警方：已拘捕
新疆的本土疫情反覆，當局上月宣布啟用「離疆人員電子證明」，供符合條件的人員申請離疆。據了解，上述證明的申請手續十分繁瑣，亦正是如此令一些人看中商機，販賣或偽造離疆證。
近日，一段錄音在網絡引起軒然大波，其中一名女子向男子詢問辦理離疆證的金額，男子稱市場價是8000元（人民幣，下同），給該女子僅報價3000元，但額外條件就是要「陪睡4次」。
#新疆倒卖通行证，8000块— mark【雅典娜农场】 (@mark57677) November 7, 2022
3000块钱买通行证，再陪睡4次，就可以出疆，这就是新疆98天的抗疫成果 #新疆疫情 pic.twitter.com/uG9uls8Y91
錄音片段中，男子聲稱自己的兄弟在自治區疫情指揮部工作，給兄弟打通電話，便可幫忙解決離疆證辦理事宜，需要女子提供身份證號、出疆申報等文件截圖並先行付款。當女子問及價錢時，男子就稱兄弟給別人辦理都是收取8000元，給自己的報價則是5000元，當說明女子是自己「妹妹」時，兄弟又把價錢降到3000元。
不過，男子就提出附加條件，要求女子回到新疆後陪自己睡4次，女子則笑而不語，男子並說明兩天後會把所謂證明給到女子，若給不到則會全額退款。除此之外，男子還向女子透露，女子所在的經開區受疫情影響「全軍覆沒」，因此證明的辦理會有一定難度。
相關錄音片段在網絡瘋傳還引起警方注意，據烏魯木齊市公安局經濟技術開發區（頭屯河區）公安分局周一（7日）發布的警情通報，經過初步核查，錄音中的代辦人是30歲住在經開區的李某，稱他冒充防疫工作人員與他人通話，表示可以通過收取3000元，為其辦理出疆通行證。目前，李某已被警方拘捕，案件正在進一步辦理中。
無獨有偶，烏魯木齊市公安局同日還通報指，已於7日凌晨1時將曾在網絡中炫耀自己可辦理貨車通行證的52歲男子張某輝拘捕歸案。通報並指，「經審訊，張某輝交代，其在視頻中自稱2020年疫情所賣8000張通行證及本次疫情所賣20張通行證均屬自己編造，公安機關正在對此進一步調查。」
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此外，烏魯木齊市公安局上周日（6日）亦發布警情通報指，「疫情以來，烏魯木齊市公安局嚴厲打擊偽造，變造、買賣通行證、出入證非法牟利違法犯罪行為，先後破獲劉某等5人涉嫌偽造、盜取並變造通行證案；阿某等人涉嫌偽造、買賣國家機關證件案等一批案件，共抓獲犯罪嫌疑人24人。」