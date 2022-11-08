新疆男子開價3千兼陪睡4次販賣離疆證　烏魯木齊警方：已拘捕

新疆的本土疫情反覆，當局上月宣布啟用「離疆人員電子證明」，供符合條件的人員申請離疆。據了解，上述證明的申請手續十分繁瑣，亦正是如此令一些人看中商機，販賣或偽造離疆證。

近日，一段錄音在網絡引起軒然大波，其中一名女子向男子詢問辦理離疆證的金額，男子稱市場價是8000元（人民幣，下同），給該女子僅報價3000元，但額外條件就是要「陪睡4次」。



錄音片段中，男子聲稱自己的兄弟在自治區疫情指揮部工作，給兄弟打通電話，便可幫忙解決離疆證辦理事宜，需要女子提供身份證號、出疆申報等文件截圖並先行付款。當女子問及價錢時，男子就稱兄弟給別人辦理都是收取8000元，給自己的報價則是5000元，當說明女子是自己「妹妹」時，兄弟又把價錢降到3000元。

不過，男子就提出附加條件，要求女子回到新疆後陪自己睡4次，女子則笑而不語，男子並說明兩天後會把所謂證明給到女子，若給不到則會全額退款。除此之外，男子還向女子透露，女子所在的經開區受疫情影響「全軍覆沒」，因此證明的辦理會有一定難度。

相關錄音片段在網絡瘋傳還引起警方注意，據烏魯木齊市公安局經濟技術開發區（頭屯河區）公安分局周一（7日）發布的警情通報，經過初步核查，錄音中的代辦人是30歲住在經開區的李某，稱他冒充防疫工作人員與他人通話，表示可以通過收取3000元，為其辦理出疆通行證。目前，李某已被警方拘捕，案件正在進一步辦理中。

無獨有偶，烏魯木齊市公安局同日還通報指，已於7日凌晨1時將曾在網絡中炫耀自己可辦理貨車通行證的52歲男子張某輝拘捕歸案。通報並指，「經審訊，張某輝交代，其在視頻中自稱2020年疫情所賣8000張通行證及本次疫情所賣20張通行證均屬自己編造，公安機關正在對此進一步調查。」

2022年11月4日，防疫人員在烏魯木齊市水磨溝區西虹東路一處居民點發放新冠病毒抗原檢測卡。（視覺中國）

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此外，烏魯木齊市公安局上周日（6日）亦發布警情通報指，「疫情以來，烏魯木齊市公安局嚴厲打擊偽造，變造、買賣通行證、出入證非法牟利違法犯罪行為，先後破獲劉某等5人涉嫌偽造、盜取並變造通行證案；阿某等人涉嫌偽造、買賣國家機關證件案等一批案件，共抓獲犯罪嫌疑人24人。」