新冠疫苗｜天津啟用康希諾吸入式疫苗　市民免費接種享半年保護力

據康希諾生物CanSinoBIO消息，今日（10日）起天津各區啟動吸入式新冠疫苗加強疫苗接種，僅需「輕輕一吸」即可完成加強針疫苗接種。除天津外，內地多城市已開始接種此種疫苗。



天津「津雲發布」確認消息稱，天津市疫情防控指揮部決定自今日起，將於全市範圍內正式啟用吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）加強免疫接種工作。有需要的市民可在全市16個區的指定接種地點進行預約，免費接種康希諾吸入式疫苗。

康希諾生物2009年註冊與天津市，2021年2月研發了重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），成為中國首個獲批的腺病毒載體新冠疫苗。今年10月25日，上海率先啟動吸入式新冠疫苗接種預約服務。烏魯木齊、江蘇、無錫、揚州等地也開始接種該疫苗。

有接種者接受《北京日報》採訪稱，「就像在吸奶茶一樣，味道還有點甜」。

據悉，該疫苗為全球首創的吸入式疫苗，模擬病毒入侵人體過程，將霧化後的疫苗經過呼吸道抵達肺部，呼吸即可完成免疫。臨床結果顯示，吸入式疫苗的保護力至少可以維持6個月，對於奧密克戎變異株感染引起的新冠肺炎（輕型及以上）可產生良好的保護力，並具有良好的安全性。