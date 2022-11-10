內地2025年全民擁有電子健康碼　專家：非防疫碼不必擔心隱私洩露

近日，國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局聯合發布《「十四五」全民健康信息化規劃》（以下簡稱《規劃》），提出到2025年，每個居民將擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。



《規劃》提出，到2025年，中國初步建設形成統一權威、互聯互通的全民健康信息平台支撐保障體系，基本實現公立醫療衛生機構與全民健康信息平台聯通全覆蓋。全民健康信息化統籌管理能力明顯增強，全國醫療衛生機構互通共享取得標誌性進展，二級以上醫院基本實現院內醫療服務信息互通共享，三級醫院實現核心信息全國互通共享。

《規劃》指，到2025年，全員人口信息、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等數據庫更加完善。數字健康服務成為醫療衛生服務體系的重要組成部分，每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼，推動每個家庭實現家庭醫生簽約服務，建成若干區域健康醫療大數據中心與「互聯網+醫療健康」示範省，基本形成衛生健康行業機構數字化、資源網絡化、服務智能化、監管一體化的全民健康信息服務體系。

《規劃》部署了8個方面主要任務，一是集約建設信息化基礎設施支撐體系。二是健全全民健康信息化標準體系。三是深化「互聯網+醫療健康」服務體系。四是完善健康醫療大數據資源要素體系。五是推進數字健康融合創新發展體系。六是拓展基層信息化保障服務體系。七是強化衛生健康統計調查分析應用體系。八是夯實網絡與數據安全保障體系。

下一步，國家衛健委、國家中醫藥局和國家疾控局將把《規劃》納入健康中國建設和衛生健康事業發展總體規劃統一部署、統籌安排、整體推進，著力解決全民健康信息化發展過程中出現的實際問題，加快推動全民健康信息化建設。

2022‎年‎7‎月‎6‎日，山西運城，一名居民在新絳縣核酸檢測點掃碼進行核酸檢測。（視覺中國）

針對上述提及的電子健康碼，北京三醫智酷醫院管理發展研究院院長魏子檸表示，《規劃》所說的健康碼並非為應對新冠疫情而設置的健康碼或行程碼，「該健康碼其實更像是一份居民的個人電子健康檔案，裡面或會包含著每一個人從出生到死亡階段的健康信息。例如疫苗注射、病例信息、家族遺傳病等。」

魏子檸續指，《規劃》提到的電子健康碼的設置，可以更好地幫助醫生了解患者的個人健康狀況。「你的既往病史、就診記錄可能都會在這個健康碼中，去看病的時候醫生就能夠全面掌握，以便對患者做出更科學的診斷。」

至於是否會洩露包括個人信息在內的私隱，魏子檸指，這個健康碼日常是放在個人的手機裡，如果不出示給別人看，包括醫生在內應該都是無法隨意查詢到的，只有經過本人同意後，在就診、注射疫苗等情況下，相關信息才會顯示出來。

清華大學法學院教授、中國衛生法學會常務副會長王晨光亦稱，「相關機構在搭建該健康碼時，肯定是需要收集並存儲個人健康信息的，但是這種行為是為了保障居民的健康，而不是為了侵犯公民的隱私。」