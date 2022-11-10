疫情｜鄭州一高校3萬師生被封　防疫物資及生活品短缺籲社會相助

河南鄭州本土疫情持續，日前，鄭州航空工業管理學院校友總會發出公開信，指近3萬名師生被封在校，實行靜默管控，校內物資短缺狀況日益突出，引發關注。



該《致全體校友、社會愛心人士的公開信》提到，該校疫情防控形勢嚴峻複雜，校方迅速啟動了應急響應機制，近3萬名師生被封在校，實行靜默管控。目前，學校疫情防控到了最關鍵，最吃勁的階段，各類防疫物資、生活物資消耗巨大，資金吃緊，物資短缺狀況日益突出。

該校楊老師周三（9日）表示，公開信內容屬實，靜默管理已持續了一周多時間，現在學生都在學校上網課，又指學校物資確實缺乏，包含防疫物資以及生活用品。對於校內目前生活，他表示，老師和工作人員會送餐到每一名學生的宿舍，他們老師也在學校，和學生一起，「需要的防疫物資就是給老師和工作人員用的」。他並呼籲民眾若願捐物資，可以直接發到公開信上顯示的地址。

據學院官網顯示，校方上月24日已發出致全校師生的一封信，指鄭州市新冠疫情防控形勢複雜嚴峻，校園疫情防控壓力風險劇增。倡議在校學生實時關注核酸檢測通知，嚴格落實檢測要求，及時主動上報檢測情況，確保應檢盡檢，不漏一人；堅持健康打卡，及時、準確上報個人健康信息；廣大教職員工要合理安排工作和生活，統籌好疫情防控和教育教學安排，組織好線上教學，保證在線教學質量，將疫情對教學的影響降到最低。

據官方通報，周三0至24時，河南全省新增178宗本土確診病例，當中多達177宗皆在鄭州市，它們當中有119宗為隔離管控發現、19宗為重點人群篩查發現、29宗為社區篩查發現、9宗為主動就診發現、1宗為無症狀感染者轉確診，另信陽市1宗為無症狀感染者轉確診。本土無症狀感染者方面，鄭州新增1052宗，全省則為1065宗。