山西平遙古城爆疫全縣靜態管理　當局要求遊客「就地靜默」

著名旅遊景點平遙古城所在的山西省晉中市平遙縣近日爆發本土疫情，當地周一（7日）早8時起對全縣域實行靜態管理，並要求遊客需在所居住的酒店、民宿等就地靜默。



山西省平遙縣近日爆發本土疫情，當地7日早8時起對全縣域實行靜態管理。（微博）

平遙縣7日晚舉行疫情防控記者會，通報截至當日合共發現27宗陽性感染者，包括6日晚發現的2宗陽性、7日在高風險地區管控人員篩查中發現的16宗陽性、對集中隔離管控人員的單採單檢中發現的9宗陽性。

「平遙發布」發布通告稱，為保障人民群眾生命安全和身體健康，防止疫情傳播，決定自11月7日8時起對全縣域實行靜態管理，解除時間另行通告。期間，全縣域保持靜默狀態，非必要不外出，原則上必須居家。全縣啟動全員核酸檢測，重點人員實行原有管控措施。

還將實行交通管控，火車站、高鐵站、汽車站、高速路口限制人員流動。全縣除保供、保產、保穩、防疫、垃圾清運車輛外（憑證通行），不符合規定的社會車輛不運行、不流動。

平遙古城距今有約2800年的歷史，是全國重點文物保護單位之一。（微博）

此外還要求，群眾非必要不離開平遙，確因特殊情況需離開的，需經屬地鄉鎮街道同意並報縣疫情防控工作領導小組辦公室備案。來平遙的遊客在所居住酒店、賓館、客棧、民宿就地靜默，按照規定接受核酸檢測和執行相關防疫政策。

平遙縣副縣長王曉剛表示，平遙縣將統籌全縣資源和力量，持續抓好陽性感染者及密接人員流調溯源，抓實抓細風險人員排查管控，確保應隔盡隔、應篩盡篩、撈乾篩淨，盡早斬斷傳播鏈條，撲滅疫情燃點。

截至8日早上，平遙縣已排查到密切接觸者259人，除因需照顧幼子或因身體原因實施居家隔離的3人以外，全部落實集中隔離醫學觀察措施；排查到次密接79人，已全部落實居家隔離醫學觀察措施。

公開資料顯示，平遙古城是國家5A級旅遊景區，距今有約2800年的歷史，是全國重點文物保護單位之一。1997年，平遙古城被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產。