山東省全面放開落戶限制　濟南提供6類落戶途徑

周四（10日），山東省宣布深化新一輪戶籍制度改革，全面放開落戶限制，其中，省會濟南市在全國副省級以上城市中率先提供人才、居住、就業等6類落戶途徑，促進人才流動。



據中國新聞網報道，山東省政府新聞辦召開記者會，介紹該省公安機關深化「放管服」改革助力經濟社會發展情況。山東省公安廳黨委委員王海防介紹，山東省公安廳出台關於全省公安機關深化「放管服」改革優化營商環境的意見》及一系列配套措施，主動服務高水平對外開放，落實國家12條移民出入境便利政策，為外籍人才、外國優秀青年和外籍華人來魯投資興業、學習工作提供簽證和居留許可便利化服務。

另外，山東省公安廳治安總隊副總隊長陳愛國說，為方便常態化疫情防控的跨省務工經商人員，從11月1日起，山東省啟動首次申領居民身份證跨省通辦，山西、內蒙古、黑龍江、安徽、福建、河南、湖南、重慶、貴州等12省份在山東省有合法穩定就業、就學、居住的居民，首次申領居民身份證無需再回戶籍地。

事實上，濟南市早於2020年6月1日就開始實施《全面放開落戶限制實施細則》，並提供按人才途徑落戶、按院校學生途徑落戶、按居住途徑落戶、按就業途徑落戶、按投靠途徑落戶、其他情形落戶等多途徑落戶通道。