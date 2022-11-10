浙江寧波：常態化核酸頻次縮至48小時　未按時檢測不得進公共場所

內地的本土疫情漸趨嚴峻，浙江寧波宣布，自周五（11日）0時起，常態化核酸檢測頻次由之前的72小時調整為48小時，同時暫時關閉卡拉OK、酒吧等室內密集場所。



寧波市疫情防控工作領導小組辦公室發布通報指，鑑於當前異常嚴峻複雜的疫情防控形勢，決定自11月11日0時起，全市範圍內居民及其他在寧波人員常態化核酸檢測頻次由72小時調整為48小時。未按時完成核酸檢測的人員不得進入公共場所，不得乘坐公共交通工具。

通報規定，自11月11日0時起，暫時關停全市的卡拉OK、歌舞廳、酒吧、艾灸館、麻雀館、棋牌室、桌遊室、健身房、游泳館、洗浴中心、足浴、網吧、演藝場所、密室逃脫、劇本殺等室內密閉場所。旅遊景區、戲院、圖書館、美術館、博物館、體育館等公共場所和宗教場所接待人數不得超過核定人數的50%。

通報還要求，嚴控聚集性活動，提倡「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」，按照「非緊要不舉辦、能線上不線下」的原則，嚴格控制會議活動數量和規模，50以上會議活動需報屬地疫情防控辦批准。暫停跨省旅遊活動。

對於新措施，有網民稱，「10月底才改成的72小時，現在又恢復48小時了」、「現在人的保質期只有48小時，還不如一塊麵包」；亦有網民表示支持，「寧波這個城市挺好的。雖然疫情反反覆覆，但是各方面還是挺給力的。在寧波，雖然疫情，但日常也很安逸」。