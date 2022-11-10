稱受疫情影響「窮得揭不開鍋」　南京一動物園直播籌得263萬元

受新冠疫情影響，位於江蘇南京的紅山森林動物園生意慘淡，一度損失逾過千萬元（人民幣，下同）。近日，該動物園因「窮得揭不開鍋」進行直播籌款，並成功籌得263萬元，另有約150隻動物被認養。



受疫情影響，紅山森林動物園近來進行網上直播籌款。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，紅山森林動物園受疫情影響自10月29日開始封閉至今，有內地網紅博主稱動物園每天都是零收入，「非常艱難」，更指因「窮得揭不開鍋了」而開放了一批動物認養。動物園園長沈志軍曾在2020年7月的演講中稱，疫情導致該園閉園51天，損失了2000多萬元。

正式是受到疫情影響，紅山森林動物園近來每天都會進行網上直播，向觀眾展示考拉、長頸鹿、猩猩、細尾獴、小熊貓等明星動物的吃喝玩樂畫面。直播過程中，講解員還會不時提醒觀眾，「特殊時期我們感謝大家的陪伴，也需要大家的幫助。大家可以點擊右下角的藍色愛心進行捐助，我們的捐助資金會全部用於保護動物。」

據了解，點擊上述藍色愛心後會自動跳轉至捐款頁面，觀眾可以選擇10元、20元、50元、100元或自定義金額進行捐助。捐款的目標金額為264萬元，記者註意到，截至周二（8日）晚11時許，在近18萬人的幫助下，已籌到將近263萬元。

紅山森林動物園還自去年起開通了「雲認養」。（紅星新聞）

此外，紅山森林動物園還自去年起開通了「雲認養」，公眾可以在線上進行登記預約、簽訂協議、辦理認養證書等。據動物園發布的《動物認養服務細則》，認養人付款後會收到工作人員的郵件，後續有認養紀念品郵寄、個人或家庭幕後體驗活動，包括到動物館舍做客等。有工作人員介紹，目前已經有約150隻動物個體被認養，並指動物認養對於園區的經濟狀況有一定幫助。

據報道，紅山森林動物園此前的收入80%以上來自門票，受到疫情影響，2020年該園共虧損3000多萬元，佔往年收入的40%。最困難時，動物園賬面上只剩下50多萬元。