3月以來再評價香港防疫　國家衛健委副主任稱讚：科學精準抗疫

11月10日，國家衛健委副主任曹雪濤提到，「香港基於科學精準原則，因時因勢調整疫情防控措施，統籌接軌世界與連通內地」，他表示，衛健委將根據香港需要一如既往提供一切必要技術支援。並歡迎香港業界赴內地執業、辦醫。



《財新網》指出，曹雪濤的此次表態，是國家衛健委自3月以後再度對香港疫情防控做出評價。今年3月，香港第五波疫情高峰期時，國家衛健委曾派出專家團赴港考察，就香港疫情防控進行指導。此後，香港本地疫情從日增7萬宗逐漸回落至日增數千宗水平。



曹雪濤提到，國家衛生健康委員會與香港業界在多方面展開密切交流，攜手抗擊疫情、共克時艱。他指出，內地目前牢牢守住不發生規模性疫情的底線，冀與香港共同努力平衡經濟民生，最大程度減少疫情對經濟發展的影響，最大限度保護人民生命安全及身體健康。

國家衛健委副主任曹雪濤稱讚香港科學精準抗疫。（新浪新聞）

內媒：香港放寬防疫標準 重返國際舞台

《財新網》提到，進入11月以來，香港接連舉辦多場國際盛會，包括香港金融科技周、香港國際金融領袖投資峰會、國際七人欖球賽。為展現「香港重返國際舞台」，港府特事特辦，在活動上明顯放寬防疫標準。

11月7日，一則「全港摘下口罩狂歡！特首帶港府高層全體出動，喝酒看球」的新聞在內地社交媒體熱傳。李家超稱橄欖球賽的成功舉辦證明香港已經重返國際舞台，迎來新篇章。

「全港摘下口罩狂歡」一文廣傳 香港防疫之變對內地的啟示

亞洲醫療健康高峰論壇開幕10日在港開幕，國家衛生健康委員會副主任曹雪濤致辭時也提到，香港回歸祖國25週年以來醫療健康事業取得歷史性成就，醫療體系不斷發展完善。

曹雪濤表示，香港始終堅持「預防為主」的健康理念，在全港範圍內開設地區健康中心，強化基層服務。他也特別提到，香港控煙工作卓有成效，15歲以上人群吸菸率首次降至個位數，多個健康指標在亞洲乃至全球處領先水平。