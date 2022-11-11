疫情｜內地專家稱新冠重症、病死率已極低　倡地方勿加大抗疫成本

內地的本土疫情漸趨嚴峻，不過據國家衛健委數據顯示，多地染疫患者中以無症狀感染者居多，且未現危重症。據《第一財經》報道，有內地專家表示，目前的新冠重症和病死率已經極低，且Omicron病毒亦未有明顯變化，「建議地方量力而行，不要盲目加大抗疫成本。」



復旦大學公共衛生學院教授姜慶五表示，提倡疫情防控需要科學化、精準化，就是為了達成「高效統籌疫情防控和經濟社會發展」的目標。未來，應該將更多有限的醫療資源從新冠檢測中解放出來，投入對有症狀新冠感染者的診療上。

港大生物醫學學院教授金冬雁亦提出，當前新冠病毒毒性已經減弱並正在繼續減弱，根據真實世界數據，在中國內地多地、香港地區以及新加坡等多國，99%以上的新冠陽性患者均以輕症和無症狀為主，救治難度低。「中國內地可以考慮在堅持公共衛生預防措施的同時，健全分層分流的新冠診療體系。」

金冬雁續稱，所謂「分層分流」即是要更好配置、利用醫療資源，完善集中隔離點和醫院收治新冠病人的相關措施。對於無症狀感染者、可自愈而且並無年老或慢性病等重症風險因素的輕症患者，甚至包括可以通過新冠口服藥進行治療的年紀較大但身體健康的確診輕症患者，隔離措施可以進一步優化。

金冬雁又說，兒童得新冠重症的概率很低，對於這類群體的隔離救治，不建議佔用醫院資源。醫院資源，尤其是醫院的負壓病床，應該首先留給重症患者，尤其是老年或患有基礎性疾病的重症患者。

病毒學專家常榮山表示，若想將疫情控制在不造成醫療資源擠兌的水平上，需要讓新冠肺炎確診患者儘早服用藥物。此外，為進一步平衡經濟發展和疫情防護，他還建議優化對無症狀感染者的管理方式。