國務院：入境內地、密接者隔離調至「5+3」　取消入境航班熔斷

據央視報道，內地進一步放寬防疫限制措施，國務院聯防聯控機制周五（11日）發布通知，將原本對密切接觸者及入境人員實行的「7+3」調整為「5+3」，即是5天集中隔離加3天居家隔離；另外將不再判定密接的密接。



國務院聯防聯控機制發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》。（新華社）

國務院聯防聯控機制發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》（以下簡稱「通知」），指出黨中央對進一步優化防控工作的二十條措施作出重要部署、提出明確要求，各地各部門要不折不扣把各項優化措施落實到位。

通知首先對密切接觸者的隔離時間作出調整，將原本「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。另規定不再判定密接的密接。

通知將高風險區外溢人員「7天集中隔離」調整為「7天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。在居家隔離第1、3、5、7天各開展1次核酸檢測。此外，風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；高風險區連續5天未發現新增感染者，降為低風險區。符合解封條件的高風險區要及時解封。

通知稱，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

入境內地的隔離時間由原本的「7+3」調整為「5+3」，圖為深圳灣口岸。（資料圖片）

入境內地隔離調整為「5+3」 取消入境航班熔斷機制

入境內地方面，通知指，對入境人員原本實施的「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重覆隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

對於入境重要商務人員、體育團組等，「點對點」轉運至免隔離閉環管理區（「閉環泡泡」)，開展商務、訓練、比賽等活動，期間賦碼管理，不可離開管理區。中方人員進入管理區前需完成新冠病毒疫苗加強免疫接種，完成工作後根據風險大小採取相應的隔離管理或健康監測措施。

還將取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

通知要求，將加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理等行為。（視覺中國）

加大「一刀切」、層層加碼整治力度 嚴禁隨意「靜默」

通知還指出，將加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。發揮各級整治層層加碼問題工作專班作用，高效做好舉報線索收集轉辦，督促地方及時整改到位。衛生健康委、疾控局、教育部、交通運輸部等各行業主管部門加強對行業系統的督促指導，加大典型案例曝光力度，切實起到震懾作用。

此外，通知還對加強醫療資源建設、有序推進新冠疫苗接種、加快新冠肺炎治療相關藥物儲備、減少疫情規模和處置時間、加強封控隔離人員服務保障、優化校園疫情防控措施、落實企業和工業園區防控措施、分類有序做好滯留人員疏解等方面進行優化調整。

周四（10日），中共總書記、國家主席習近平主持召開中共中央政治局常務委員會會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。會議強調，要堅定不移貫徹「動態清零」總方針；要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。