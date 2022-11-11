國家發改委：2025年長三角統一開放市場體系基本建立

近日，國家發展改革委發布《長三角國際一流營商環境建設三年行動方案》，提出2025年，長三角區域資源要素有序自由流動，行政壁壘逐步消除，統一開放的市場體系基本建立。區域發展整體水平和效率進一步提升，市場化、法治化、國際化的一流營商環境率先建成，營商環境國際競爭力躍居世界前列。



國家發改委稱，自長三角一體化發展戰略實施，長三角地區優化營商環境成效明顯，參與國際競爭合作新優勢不斷增強，然而營商環境建設仍存在不少短板弱項，重點領域關鍵環節改革任務仍然艱鉅，達到國際一流水平仍需加力。為此，上述方案圍繞深入推進市場化改革、加快推進法治化建設、推進更高水平協同開放、促進共商共建共治共享等方面提出具體舉措。

這些舉措包括將進一步破除區域分割和地方保護等不合理限制。在不直接涉及公共安全和人民群眾生命健康的領域，推進「一照多址」、「一證多址」等改革。全面清理涉及地方保護的各類優惠政策，著力破除招標投標、政府採購等領域對外地企業設置的隱性門檻和壁壘。同時健全更加開放透明、規範高效的市場主體准入和退出機制。持續深化「證照分離」改革，進一步暢通行業準營、退出等全流程通道。制定出台上海浦東、長三角區域協同創新放寬市場准入特別措施。

另還包括建立健全長三角區域內直屬海關一體協同工作機制，深化貨物轉運、查驗、保稅監管等領域一體化改革。深化國際貿易「單一窗口」建設，推動「單一窗口」服務功能由口岸通關向口岸物流、貿易服務等全鏈條拓展。並完善「跨省通辦」事項標準和業務規則，制定長三角一體化「跨省通辦」任務清單，明確時間表、路線圖。推動長三角區域市場監管一體化。統一長三角區域違法行為行政處罰裁量基準，研究制定區域行政執法領域輕微違法行為免罰清單。

當局強調要聚焦市場主體關切，進一步轉變政府職能，推動有效市場和有為政府更好結合，加快要素自由流動，切實維護公平競爭，在更深層次、更寬領域、以更大力度推進全方位高水平開放，促進營商環境邁向更高水平，推動長三角地區加快建成我國發展強勁活躍增長極。