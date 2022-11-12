外媒訪23位經濟學家：多數估明年第二季中國結束清零，最晚2024年

11月11日內地進一步放寬防疫限制措施，國務院聯防聯控機制周五（11日）發布通知，將原本對密切接觸者及入境人員實行的「7+3」調整為「5+3」，即是5天集中隔離加3天居家隔離；另外將不再判定密接的密接。《彭博》一項對經濟學家的調查預估，重新開放或從明年4月才開始。



《彭博》11月11日訪問23位經濟學家，近半數認為，中國從2023年第二季度才會結束「清零」政策，也就是於3月初舉行的兩會會議後重新開放。另有7人預估，重新開放要到7至9月。

報道指出，另有兩人預計，中國要到2024年的某個時間點才會改變政策，這至少是在武漢首次報告病毒的四年後。報道稱，中國可能要到明年底才能走出新冠疫情。

《華爾街日報》日前曾引述了解疫情相關情況人士說法，在實行近三年的嚴格防疫限制措施之後，中國領導人正考慮採取措施逐步重新開放，「但進展緩慢，也沒有設定時間表」。

2022年4月19日，上海，嚴格的新冠肺炎疫情管控下，城市道路幾乎空無一人。 （視覺中國）

該人士透露，可能會先放鬆對境外旅客的入境管制方面，從目前的「7+3」縮減到總共7天，主要商業城市也可能會先放寬防疫政策。不過，該人士認為，全面恢復至疫情前水平可能會需要等到接近2023年年底的某個時候。

彭博社分析，中國政府何時開始減少對消費和投資造成壓力的防疫限制措施，是經濟學家評估明年前景的關鍵問題。

彭博經濟研究首席亞洲經濟學家舒暢（Chang Shu）指出，中國一轉向與病毒共存，將釋放大量需求。她表示，這將在接下來的一年裡將會有多達1.6％的國內生產總值（GDP）增長，交通運輸、酒店和零售行業增幅最大。

核酸檢測現場。（河南日報）

舒暢指出，即使中國放寬防疫規定，經濟仍面臨來自房地產低迷和外部需求減弱的強大阻力。她表示，若2023下半年才取消「清零」政策，2023年的增長率應會從今年的3.5%回升至5.7%。中國國內旅行、私人消費和商業活動恢復正常時間也可能比市場預期晚得多。

11月4日晚間，路透曾引述消息人士說法稱，中國可能很快會將入境旅客的COVID-19隔離檢疫期要求從目前的10天「7+3」縮短至7「5+2」或8「5+3」天，旅客只須5天於隔離設施（酒店）隔離，加上2或3天居家健康監測。

同日，中國疾病預防控制中心前首席流行病學家曾光出席由花旗銀行主辦的會議時指出，「我國的動態清零政策也會發生重大變化，很快實質變化就會發生。」曾光在會議上提到，內地跟香港通關會更早於跟國外，預計會早於明年上半年。針對中國未來疫情的開放政策，他指出，未來5到6個月時間，「會有很多新政策出來」。

該人士透露，可能會先放鬆對境外旅客的入境管制方面，從目前的「7+3」縮減到總共7天，主要商業城市也可能會先放寬防疫政策。不過，該人士認為，全面恢復至疫情前水平可能會需要等到接近2023年年底的某個時候。