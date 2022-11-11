內地調整入境隔離至「5+3」　國際機票搜尋量達一年最高

國家衛健委發佈《關於進一步最佳化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，對密接者和入境人員隔離政策將從「7+3」調整為「5+3」，入境航班熔斷機制取消。​​​財聯社指出，內地旅遊平台「去哪兒」國際機票瞬時搜尋量達到近一年峰值。



據《中國出境旅遊發展年度報告2021》2020年內地居民出境旅遊人數為2033.4萬人次，同比減少86.9％。

2021年預測出境旅遊人數為2562萬人次，與2019年相比同比恢復17％，與2020年相比，同比增長27％。相比疫情前過億人次的出遊規模，出境旅遊依然基本處於停滯狀態。

2012－2021年中國內地居民出境旅遊人次和變動。《中國出境旅遊發展年度報告2021》

該報告指出，由於疫情防控得力和政策協調順暢，前往澳門的內地遊客市場出現明顯復甦跡象，成為出境旅遊的亮點。

2021年排名前15的內地居民出境旅遊目的地依次是澳門、香港、越南、韓國、日本、泰國、柬埔寨、美國、新加坡、台灣、馬來西亞、英國、澳洲、加拿大和印度尼西亞，下降幅度在66％和98％之間。

在2019年薪冠疫情爆發前，中國出境旅遊人數屢創新高，2018年，中國的出境旅遊市場規模增長到1.49億人次，相比2017年同比增長14.7%境，外消費超過1300億美元，增速超過13%。

據《中國出境旅遊發展年度報告2019》，2018年中國內地居民主要出境旅遊目的地接待中國遊客市場份額前15位排名第一名是香港、第二名是澳門。