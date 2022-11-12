黑龍江巴士側翻4死15傷　疑因路面結冰　車上有疫情解封返家學生

11月11日13時23分許，黑河至哈爾濱方向高速公路發生一起道路交通事故，目前已造成4人死亡。2人重傷、13人輕微傷已入院治療，另有17人留門診觀察。據了解，車上有部分為因疫情解封返鄉的黑河學院學生。



內媒指，當天的氣溫在零下8℃到零下2℃。居民指路面結冰，地面很滑，巴士疑似因此打滑翻覆。目前，具體事故原因正在進一步調查中。



經初步調查，黑龍江省寰眾運輸有限公司權屬車輛黑AL1972，黑河至哈爾濱客運班車，因雨雪天氣、路面結冰，車輛失控發生側翻，車輛核載39人，實載37人，其中乘客36名、司機1名。事故造成4人死亡。2人重傷、13人輕微傷。

網傳圖片、影片顯示，高速公路上一輛大巴車側翻出圍欄，車頭翻入溝中，部分圍欄已經被壓扁，地上濕滑，現場有警方在維持秩序。據目擊者表示，車禍發生在伊齊高速北安市到通北鎮段。11日14時許，他開車路過時，看到大巴車側翻在高速路外的護坡上，護欄都撞斷了。

內媒指出，當地建材公司老闆透露，建材行司機11日開著貨車路過時，很多交警都在趕往現場，發生了堵車，「下著雪，路上都是冰，下完雪天一熱就化了，天一冷又凍了，地面下面是冰，上面是雪，路很滑。」

該建材老闆表示，這幾天這條黑河至哈爾濱方向的高速路上車輛並不多，但是下雪路滑，這塊屬於半山區，坡長，彎路也多。具體事故原因官方仍在調查中。

黑龍江疫情緩解 學生返鄉途中遇車禍

《極目新聞》報道，事發時車上部分乘客為黑河學院的學生。黑河學院一位學生家長透露，因為疫情原因，黑河學院一直處於封閉管理狀態。近期當地疫情有所緩解，11月9日左右開始，學校開始分批組織學生離開學校回家上網課，因為當地暫時不能坐火車，有部分學生乘坐大巴車到哈爾濱轉乘高鐵。

據了解，由於黑河火車站升級改造，當地鐵路暫不能通行，市民如果出行的話只能自駕、坐飛機或大巴，直到11月16日才有黑河到哈爾濱的火車票出售。黑河市距離哈爾濱市500多公里，日常來往哈爾濱和黑河的列車均為綠皮火車，單程約11個小時。

《紅星新聞》報道，一名學生家屬透露，她的外甥是黑河學院學生，當時在車上，家人知道這件事後正在趕往北安市途中，其外甥傷勢不重，是輕傷。另一名黑河學院學生家屬告訴記者，他知道消息時，兒子已經在醫院做完檢查，所幸身體沒事。黑河學院和黑河市委宣傳部暫未回覆此次事故。

有網民質疑此次車禍是否也是疫情封空下的「次生災害」。9月18日凌晨，貴州黔南州發生嚴重交通意外，一輛載有47人的涉疫人員隔離轉運大巴車在行駛期間翻側，事故造成27人遇難，20人受傷。

貴州大巴翻側至少27死20人傷 肇事車為涉疫人員隔離轉運車輛