疫情｜內地將逐步取消集中隔離？　中疾控：不排除進一步優化調整

國務院聯防聯控機制周五（11日）發布通知，宣布調整密切接觸者和入境人員的隔離期限至「5+3」，即是5天集中隔離加3天居家隔離。中國疾控中心周六（12日）表示，未來不排除再對隔離措施進行進一步優化調整。



12日，國務院聯防聯控機制召開記者會，被問及集中隔離的作用和必要性是否在降低？以及之後會否逐步取消集中隔離這一做法？

中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，新冠肺炎疫情是一種新發傳染病，世界衛生組織宣布新冠疫情是「全球關注的公共衛生事件」仍然還沒有終止，「我們對於新冠病毒感染者的密接人員實施集中隔離，這個措施是對於切斷傳染病傳播途徑非常重要的環節，在近三年的抗疫實踐中發揮了非常重要的作用。」

王麗萍說，這次二十條優化措施對於密接、高風險區溢出的人員，以及結束閉環作業的高風險崗位從業人員，縮短了集中隔離期限，或者由之前的集中隔離調整為居家隔離或者健康監測，這樣的調整是基於對病毒新的特點，以及前期邊防控、邊研究、邊總結、邊優化的實踐，在基於數據、證據的基礎上做出的，並不是說集中隔離作用必要性在降低。

王麗萍稱，未來隨著病毒的不斷變異，對這個疾病的認識不斷深入，以及整個國內外疫情形勢變化，不排除再對內地隔離措施進行進一步的優化調整。

另外，國家衛健委副主任雷海潮介紹，提出二十條優化完善的政策舉措後，能夠明顯緩解各地疫情處置當中遇到的瓶頸和障礙問題，如隔離資源相對比較緊張，隔離房間不足。

雷海潮指，流調方面壓力非常大，流調的人員也相對不足，取消了對於密接的密接的判定，在一定程度上可以更好地集中流行病學調查人員的精力和時間，來把風險地區和密接人員的有關調查和風險管控的工作做的更好，能夠用更小的代價在盡可能短的時間把疫情控制在最小的範圍，平衡好疫情防控和經濟社會發展之間的關係。