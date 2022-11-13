疫情｜內地連續3日本土個案破萬宗　廣東情況嚴峻昨日達4268宗

據國家衛健委消息，截至昨日（12日）24時，內地本土個案已連續3日突破萬宗，昨日（12日）為14761宗，近9成為無症狀感染個案。廣東佔內地本土個案數最多，昨日通報本土個案4268宗，廣州一城佔4126宗。今日（13日）廣州海珠區、花都區再新增高風險區。



據國家衛健委昨日發佈數據，內地本土確診病例共1675宗，其中廣東727宗，河南242宗，北京161宗，重慶158宗，內蒙古114宗，四川45宗，雲南41宗，山西40宗，新疆34宗，陝西17宗，甘肅16宗，浙江11宗，山東8宗，黑龍江7宗，江蘇7宗，湖南7宗，遼寧6宗，福建6宗，西藏6宗，貴州5宗，青海5宗，河北4宗，安徽3宗，天津2宗，上海1宗，江西1宗，廣西1宗。 無新增死亡個案。

當日本土無症狀感染13086宗，廣東3541宗，河南2423宗，重慶1662宗，內蒙古1320宗，新疆756宗，甘肅601宗，河北585宗，黑龍江412宗，青海300宗，雲南255宗，山西232宗，山東182宗，湖南172宗，四川136宗，安徽99宗，湖北82宗，北京74宗，天津58宗，陝西39宗，江蘇33宗，浙江25宗，福建22宗，西藏18宗，遼寧12宗，江西12宗，上海9宗，廣西9宗，貴州8宗，寧夏6宗，吉林2宗，海南1宗。

截至昨日24時，確診病例12175宗，累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例271968宗。

廣東昨日破4千 廣州一城佔4126宗 海珠花都再增高風險區

廣東昨日（0時至24時）本土新增確診個案727宗，包括廣州662宗，茂名24宗，清遠18宗，汕頭9宗，深圳5宗，東莞、中山各2宗，佛山、湛江、珠海、韶關、陽江各1宗。

當日，本土新增無症狀感染3541宗，廣州3464宗，東莞17宗，佛山11宗，梅州10宗，深圳、茂名各9宗，清遠、汕頭各5宗，湛江、珠海各3宗，韶關、惠州各2宗。

截至昨日24時，廣東省累計報告新冠肺炎陽性感染者49469宗（境外輸入14420宗），其中確診病例16859宗（境外輸入6000宗），無症狀感染者32610宗（境外輸入8420宗）。

自12日起，海珠區再劃定4地爲高風險區，花都區新增2地。針對高風險區域實行“足不出戶，上門服務”防控措施。

11日國務院聯防聯控機制發佈通知，宣布優化對於密接、高風險區溢出人員的隔離措施。廣州隨即解除對16527名密切接觸（次密接）者的隔離。