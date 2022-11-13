01連線｜官方沒通知重慶「自發靜默7天」　市民：半勸說半自願

內地連三日本土感染破萬，國務院11日發布優化防疫20條規定嚴禁隨意靜默，但重慶市多區卻爆出私自靜默7天，由於是小區自主封控沒有官方通知，當地市民自嘲是「市民自發靜默」。「重慶市民自發靜默7天」也成為熱門詞，但該詞條一度遭到微博封鎖。



重慶市民小美（化名）向《香港01》透露，官方沒有強制性的文件，小區和居民「半勸說半自願」的方式進入靜默狀態，從12日開始預計持續7天。小美指出，自己所在小區派發「一家一張出門條，沒有限時。」部分小區居民則無法出門。



據國家衛健委消息，截至昨日（12日）24時，新增1萬4761例本土病例，已連續三日破萬宗本土感染。

重慶市民小美（化名）指出，截至今（13日）也沒看到有官方或社區發布要靜默的消息。「我最開始也是昨天微博熱搜上看到說重慶要靜默。我們小區發過訊息就是希望大家快點回家，但是都沒有強制性的那種。」

她指出，小區採取的是「半勸說半自願」的方式，剛好小美的公司通知她們居家辦公，自己於是回家。她指出，「不叫自願也不叫勸說，也不是公式的，所以也不能說是封(鎖)。」

小美解釋，其實重慶就是小區和居民自主配合，全城靜默。從12日開始預估要7天，但沒有官方通知和強制性文件，所以也不確定具體結束時間，「可能也是因為是重慶最嚴重的一次吧。」

小美指出，各小區封控政策不一但確定的是都不可堂食。自己所在小區因為疫情比較不嚴重，當地沒有確診個案，所以一家發一張「出門證」的紙條，每天沒有限時，但須要有24小時核酸證明。她提到，有些疫情嚴重的區域，可能連出門都無法。

小美表示，自己昨天沒有出門，但她爸爸昨天早上拿了出門條去市場，當地市場早上會開，但外賣已經不能進小區了。小美透露，她爸爸去市場時不小心把出門條丟了，「因為上面寫著遺失不補，所以現在也不知道要怎麼樣，但聽我媽說她問隔壁借了一下，好像好了」。

小美指出自己所在小區每家派發一張出門條，即紙本「出入證」。(小美提供)

小美介紹重慶當地的健康碼叫「渝康碼」，「有點像北京健康寶，如果不做核酸的話會彈窗。」但不會影響出行主要是提醒，她補充，「現在做核酸的話就大家下樓排隊去做，前段時間會有人提醒，如果兩天沒做會來敲門。」

小美指出，這兩日當地小區可能事務太多，她已經兩日沒做核酸，但也沒人來敲門。

針對沒有官方文件卻突然靜默7天的情況，重慶網民則在微博等社交平台發文自嘲是「自發式封控」，批評重慶在國務院發布優化防疫20條規定後，「上有政策下有對策」，在不出官方通知的情況下全城靜默。

對於「自發靜默」，內地網民紛紛表示「是的! 我們自己業主把門口檔上」、「是的!我們自願不出門。」、「是的!樓下的門是我自己焊死的!」、「重慶就是格局大」。據了解，「重慶市自發靜默7天」熱門關鍵詞一度被封鎖。

官方強調要整治層層加碼

國家衛健委在11月13日的記者會上稱，各地已經成立了整治「層層加碼」工作專班，加強整治力度。國家衛健委官員副主任雷海潮稱，當局每天都在進行調度，對於各地網民、人民群眾反映遇到的各種問題，進行積極有效的回應，轉交給有關地方來予以推動解決。

國務院聯防聯控機制周四（11日）發布通知，宣布調整密切接觸者和入境人員的隔離期限至「5+3」，即是5天集中隔離加3天居家隔離，並提到要嚴禁隨意靜默、封控和層層加碼等行為。但消息發布後，仍舊有不少地方因過度防疫引發議論。