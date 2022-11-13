北京解除「彈窗」機票搜索熱度急升　網民斥官方用詞當人是難民

近期，北京健康寶「彈窗」功能成為輿論焦點，不少民眾都因「彈窗」被限制出行。

11月12日起，北京市解除「彈窗」限制，進京機票、火車票搜索熱度急升。

但有網民在微博上反映，自己滯留京外兩個月，期間多次向官方申訴，至今仍無法解除「彈窗」。



11月12日，北京市宣布啟動滯留京外人員專項救濟，梳理京外風險縣域旅居史人員情況，推送解除彈窗限制、購票限制；主動對接、梳理滯留京外一個月以上、且有返京意願人員，及時推送給進返京人員服務系統，及時處理。

消息公布後，內地一站式旅遊預訂平台「同程旅行」的進京機票、火車票搜索熱度瞬時上漲。微博@北京交通廣播統計，截至晚上7時，進京火車票搜索熱度較前日同一時間段增長超過300%，進京機票搜索量漲幅超過100%。最關注進京交通的城市分別為上海、深圳、廣州、重慶、杭州、成都、蘇州、武漢、鄭州、長沙。

大興機場航站樓形如展翅的鳳凰，採用五指廊的造型。

同程研究院高級研究員張明陽分析，此次北京解除對符合防疫要求的京外風險地區人員的返京限制，是對此前國家衛健委進一步優化防控工作的20條措施的具體落實，為全過科學精準防控新格局釋放積極的信號，也進一步增強行業信心。

《北京日報》報道，12306鐵路購票熱線的語音提示已更新。提示稱，根據首都嚴格進京管理聯防聯控機制要求，北京健康寶彈窗或異常旅客不得進京，違反進京管控規定將承擔防疫法律責任。

若購票時系統提示出票失敗，暫不可購票進京時，用戶可通過12306手機App填寫限制購票求助信息，系統會及時反饋有關部門並開展數據核查核驗；有關部門核驗確無異常後，將解除進京購票限制。

雖然官方公布解除「彈窗」限制，但不少網民在微博上反映仍然無法購票回京，甚至批評官方用「專項救濟」四字，是否當京外人員都是難民。

另有滯留京外兩個月的網民透露，從10月份起每天都在「北京12345」上申訴以及致電12345，但直至專項救濟啟動，她仍然無法得到任何關於彈窗解除的反饋，反而沒有申訴、沒有打過電話，同在天津的朋友卻能「彈窗」解除。