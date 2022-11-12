孫春蘭：堅持動態清零總方針　優化防控措施不是放鬆「躺平」

國務院副總理孫春蘭周五（11日）出席國務院聯防聯控機制電視電話會議時表示，二十條優化措施是對第九版防控方案的完善，不是放鬆、更不是「躺平」。



孫春蘭說，要落實黨中央、國務院決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針，完整、全面、準確理解和把握優化調整疫情防控措施，科學精準做好防控工作，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，確保疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，以實際行動貫徹落實黨的二十大精神。

孫春蘭指出，二十條優化措施是對第九版防控方案的完善，基於對病毒變異和傳播規律的把握和近三年來各地防控經驗的總結，是穩中求進、走小步不停步、更加科學精準的舉措，不是放鬆、更不是「躺平」，各地要結合實際操作好，加強政策解讀、培訓指導，確保落實到位。

孫春蘭又指，要加快重點地區疫情處置，做好企業、學校等單位和滯留人員等群眾的服務保障，盡快恢復生產生活秩序。要落實「四早」要求，規範核酸檢測、集中隔離、居家隔離和健康監測，精準判定風險區域和人員，整治「層層加碼」、「一刀切」，減少因疫情給群眾帶來的不便。要加強疫苗藥物研發，推進老年人加強免疫接種，加快相關藥物和醫療資源準備。