網傳小區物業延誤送醫致流產　孕婦痛哭：孩子的命不是命嗎？

11月12日，網傳重慶疫情防控期間，九龍坡區石橋鋪四季香山小區一孕婦聯繫社區產檢，但因延誤送醫，最終流產。官方今日（13日）回應稱，已就事件展開調查，核實後會依紀依規嚴肅處理。



網傳影片顯示，一位孕婦坐在小區門口對圍觀群眾哭訴，「差不多10點半、11點才把我送到醫院去」，痛哭「我娃兒沒得了」，「孩子的命不是命嗎？」。

有業主稱，孕婦曾在微信群組表示，7時許就已致電社區請求去醫院產檢，但物業管理處不讓其離開，後又打電話至社區，但對方未有接聽。該業主曾在微信群中回覆稱「不行就私家車送到醫院」。

昨日（12日），當地街道辦事處工作人員回應内媒稱，孕婦已送醫。今日，九龍坡區官方回應將對本次事件展開調查，根據調查核實情況依紀依規嚴肅處理。

九龍坡區官方回應將對本次「孕婦延誤送醫致流產」展開調查。（網頁截圖）

日前，重慶一名71歲的老翁突發心肌梗塞，在黃碼及無24小時內核酸檢測陰性證明的情況下，重慶市中醫院的醫生當機立斷搶救生命。人民日報海外版旗下的官方微博帳號《俠客島》發文評論，稱讚是「醫生們的擔當」，疫情防控與治病救人本就不矛盾，防控本身是為了民眾的健康，不能因疫情防控而耽誤患者救治應成為共識。

惟重慶昨日又再因「孕婦送醫延誤致流產」登上內地熱搜，網友譴責質問，「生命至上就是這樣至上？」、「層出不窮的事件，何時是頭？」。

另據官方消息，昨日重慶本土確診158宗，事發的九龍坡區4宗本土確診個案，高風險區75個，但不包括事發的石橋鋪四季香山小區。