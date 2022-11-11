航天科技不斷突破　美媒：中國不再居次要位子，將成太空超級大國

美國《華盛頓郵報》11月5日報道，多年來，中國的太空計畫一直居於美國之後。但情況不再持續。報道指出，中國將向近地軌道發射空間站的最後一個艙段並完成對接，實現太空計畫的重大飛躍，「中國試圖通過這項計畫鞏固自己作為太空超級大國的地位」。



報道也引述美國哈佛史密森天體物理學中心天體物理學家喬納森·麥克道爾（Jonathan McDowell）說法稱，「這宣告中國如今在太空是和美國平起平坐的國家。」



中共二十大閉幕時，中國航天科技集團有限公司黨組書記、董事長吳燕生介紹中國航天的成就，並透露天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船將在今年底發射，實現6名航天員同時在太空站工作。11月9日天舟五號貨運飛船船箭組合體轉運至發射區，計劃將於近日擇機發射。

《華盛頓郵報》報道稱，空間站建好後，中國不只可以把同一時間駐留在那裡的航天員人數增加到6人。科學家也可以開展各種實驗，推進未來的太空目標，比如在月球上建設基地或探索火星。

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報道指出，在過去一世紀裡，美國、俄羅斯和歐洲航天局等是太空探索的主要參與者。但是近年來，中國大力投資太空計畫，試圖迎頭趕上。

2003年，中國成為世界第三個用本國火箭把人類送入太空的國家。2013年，中國無人航天器實現登月，這是1976年以後人類探測器首次在月球軟著陸。2019年，中國發射的另一艘航天器在月球背面著陸，中國成為第一個完成月背著陸的國家。

1月4日，着陸器相機拍下「玉兔二號」巡視器在月背留下的車輪痕迹。（AP）

報道也提到，隨著中國的空間站大踏步前進，老化國際空間站即將結束其使用壽命，服務計劃於 2030 年結束。霍夫曼指出，NASA正在依靠私營單位包括公理太空公司（Axiom Space）、洛歇·馬丁（Lockheed Martin）和藍色起源公司（Blue Origin），來建造現代空間站。

美國航空航天局退役宇航員傑弗里·霍夫曼（Jeffrey A. Hoffman）說，否則，美國就有可能將優勢拱手讓給中國。他補充說道，「我們不會讓這種情況發生。」

11月3日在北京航天飛行控制中心拍攝的空間站夢天實驗艙完成轉位的模擬圖像。（新華社）

英國《自然》週刊報道則稱，中國航天機構計畫在中國空間站上開展至少1000項科學實驗。聯合國外層空間事務處說，其中至少9項為國際合作實驗。

布魯金斯學會的太空專家埃米·納爾遜（Amy J. Nelson）指出，發展空間站的雄心反映出中國在全球「秀肌肉」的廣泛外交戰略。

她指出，由於北京有著除國際空間站外唯一在軌運行的空間站，太空合作的外交考量變得更加複雜。美國的盟友們正在和中國達成協議，以便合作探索太空。她認為，這是一種非常有趣的態勢，「有點像比誰在太空的盟友更多。」