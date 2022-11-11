航天科技不斷突破 美媒：中國不再居次要位子，將成太空超級大國
美國《華盛頓郵報》11月5日報道，多年來，中國的太空計畫一直居於美國之後。但情況不再持續。報道指出，中國將向近地軌道發射空間站的最後一個艙段並完成對接，實現太空計畫的重大飛躍，「中國試圖通過這項計畫鞏固自己作為太空超級大國的地位」。
報道也引述美國哈佛史密森天體物理學中心天體物理學家喬納森·麥克道爾（Jonathan McDowell）說法稱，「這宣告中國如今在太空是和美國平起平坐的國家。」
中共二十大閉幕時，中國航天科技集團有限公司黨組書記、董事長吳燕生介紹中國航天的成就，並透露天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船將在今年底發射，實現6名航天員同時在太空站工作。11月9日天舟五號貨運飛船船箭組合體轉運至發射區，計劃將於近日擇機發射。
《華盛頓郵報》報道稱，空間站建好後，中國不只可以把同一時間駐留在那裡的航天員人數增加到6人。科學家也可以開展各種實驗，推進未來的太空目標，比如在月球上建設基地或探索火星。
報道指出，在過去一世紀裡，美國、俄羅斯和歐洲航天局等是太空探索的主要參與者。但是近年來，中國大力投資太空計畫，試圖迎頭趕上。
2003年，中國成為世界第三個用本國火箭把人類送入太空的國家。2013年，中國無人航天器實現登月，這是1976年以後人類探測器首次在月球軟著陸。2019年，中國發射的另一艘航天器在月球背面著陸，中國成為第一個完成月背著陸的國家。
報道也提到，隨著中國的空間站大踏步前進，老化國際空間站即將結束其使用壽命，服務計劃於 2030 年結束。霍夫曼指出，NASA正在依靠私營單位包括公理太空公司（Axiom Space）、洛歇·馬丁（Lockheed Martin）和藍色起源公司（Blue Origin），來建造現代空間站。
美國航空航天局退役宇航員傑弗里·霍夫曼（Jeffrey A. Hoffman）說，否則，美國就有可能將優勢拱手讓給中國。他補充說道，「我們不會讓這種情況發生。」
英國《自然》週刊報道則稱，中國航天機構計畫在中國空間站上開展至少1000項科學實驗。聯合國外層空間事務處說，其中至少9項為國際合作實驗。
布魯金斯學會的太空專家埃米·納爾遜（Amy J. Nelson）指出，發展空間站的雄心反映出中國在全球「秀肌肉」的廣泛外交戰略。
她指出，由於北京有著除國際空間站外唯一在軌運行的空間站，太空合作的外交考量變得更加複雜。美國的盟友們正在和中國達成協議，以便合作探索太空。她認為，這是一種非常有趣的態勢，「有點像比誰在太空的盟友更多。」