夢天實驗艙完成轉位　中國太空站「T」字基本構型在軌組裝完成

10月31日，長征五號B遙四運載火箭搭載夢天實驗艙發射升空，並於11月1日與中國太空站完成交會對接。

今日（3日）上午9時32分，夢天實驗艙順利完成轉位，中國太空站「T」字基本構型在軌組裝完成。



夢天實驗艙發射入軌後，於11月1日凌晨4時27分，成功對接於天和核心艙前向端口。三艙組合體，以偏T字構型在近地軌道在軌飛行。

今日，夢天實驗艙從天和核心艙的前向對接口，平面轉位90度，轉向永久停泊口，與太空站形成三艙T字基本構型。

轉位期間，夢天實驗艙先完成相關狀態設置，再與太空站組合體分離，之後採用平面轉位方式經約一小時完成轉位，與天和核心艙節點艙側向端口再次對接。今天下午，神舟十四號航天員乘組將進入夢天實驗艙。

據介紹，在整個夢天實驗艙轉位過程中有四大難點，要做到「柔、穩、準、順」。其中，首先要講究的就是啟動要柔，轉得要穩。

航天科技集團五院空間站系統總體設計師羅超稱，劇烈啟動會對艙體帶來干擾，因此夢天實驗艙轉位時要保持緩慢，「『穩』的話就是整個轉動過程要穩，通過關節的聯動來實現艙體的一個平動緩慢的過程」。

夢天實驗艙完成轉位的模擬圖像。（新華社）

夢天實驗艙的轉位是由轉位機構完成，轉位機構則由兩個關節組成。羅超介紹，靠近夢天艙的稱為「肩關節」，猶如人類的肩膀，靠近天和核心艙的稱為「腕關節」，猶如人類的手腕。轉位時，肩關節和腕關節會交替轉動，將夢天實驗艙挪移到核心艙的側向停泊口。

在完成轉移後，夢天實驗艙還要停得「準」，要能夠與核心艙側向對接口精準對接。羅超表示，團隊利用機械設計保證，採取一些鎖定的裝置，將對接口準確鎖定，避免在上行震動過程中受到破壞，靠各方面的機械精度來保證。只要做好「柔、穩、準」的保證，整個轉位過程才會順利順暢。