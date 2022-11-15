核酸採集階段致感染佔26%？　內蒙古一地為減疫情傳播推居民自採

內蒙古鄂爾多斯市康巴什區周一（14日）發布通告，指有調查研究顯示，核酸檢測拭子採集階段造成的感染佔26%，故將及時調整採樣方式至「居民自採」。



據「康巴什發布」消息，根據國務院聯防聯控機制公布的進一步優化疫情防控的二十條措施，康巴什區最新規定，居家隔離人員自己不做飯，安排統一保障；居家隔離人員及整棟樓居民做好衛生間消殺；居家隔離人員做好治療性預防措施，街道社區向居家隔離人員免費提供中藥、制氧設備；居家隔離人員要嚴格管理，社區工作人員上門貼好封條，並使用門磁系統等。

此外，康巴什區還宣布及時調整核酸採集方式至居民自採核酸，並指「根據一份病毒傳播途徑調查研究，核酸檢測時拭子採集階段造成的感染佔26%。」因此將推行居民自採核酸，由社區發放核酸檢測試管，每個居家隔離人員每次居家期間按10-15套發放，由居民自己採樣，社區工作人員做好防護後上門收集檢測試管，以提升採樣效率、降低傳播風險。

值得注意的是，「平安鄂爾多斯」曾於11月3日發布的一份通告指出，鄂爾多斯始終堅持人民至上、生命至上，堅決統籌做好市疫情防控和保障人民群眾生命健康、合法權益工作，進一步暢通救助機制，增強應急處置能力，切實維護隔離人員生命財產安全。「向廣大居民、農牧民朋友鄭重通告：在鄂爾多斯，無論任何時刻，我們都堅持生命至上，救人為先。」上述通告發布之後迅速登上微博熱搜，被廣大網民稱為「人性化通告」。