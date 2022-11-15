石家莊感冒藥被搶購一空　連花清瘟斷貨？　廠商：盡全力保障供應

《財聯社》今晨（15日）報道，河北石家莊市內部分藥店的連花清瘟膠囊出現斷貨情況，製藥商以嶺藥業的內部員工都需排隊預約購買。

《中新經緯》向以嶺藥業查證，對方回應稱並不清楚斷貨情況，但會盡全力保障市場供應。

石家莊昨日（14日）調整防疫政策，不再要求全員強制核酸檢測，且關閉市內免費核酸檢測點。但石家莊衛健委今日稱，為方便市民，將在各轄區增設免費檢測點。



《財聯社》報道，以嶺藥業總部所在地石家莊部分藥店的連花清瘟膠囊出現斷貨情況，當地連鎖藥店的工作人員稱「現在是有多少賣多少」。有藥房甚至表示，「上午已經斷過一次，剛剛調過來一批，已基本買完。」

除連花清瘟外，其他感冒類藥品的銷售量最近兩日也大幅上漲。石家莊國藥樂仁堂連鎖藥店的各種感冒藥被搶購一空，店內的板藍根顆粒已經賣完。

連花清瘟膠囊製造廠商以嶺藥業總部位於石家莊，公司內部也出現搶購連花清瘟的現象，現在已不接受員工自提，需要排隊，暫時只能購買後等待郵寄。

《中興經緯》以投資者身份向以嶺藥業查證時，對方表示不太清楚石家莊部分藥店連花清瘟的斷貨情況，並稱近兩年一直在做產能提升工作，公司生產基本跟着銷售作安排，盡全力保障市場供應，又指連花清瘟未來沒有漲價計劃。

市內增設免費核酸檢測點

昨日石家莊本土新增440宗確診個案，全市有688個高風險區、13個低風險區。在疫情還未緩解情況下，石家莊卻公布不再強制要求全員核酸，市內免費核酸檢測點也全數關閉。石家莊看似突然「解封」的消息不僅引起網絡熱議，當地市民也十分困惑。

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有市民在網上稱，部分場所仍需要核酸陰性證明才可進入，核酸檢測點被取消導致「無處可做」。針對該問題，石家莊衛健委今日回應稱，為方便市民就近核酸檢測，將在市內各轄區增設免費核酸檢測，具體數量根據實際需要調整。

另外，石家莊12345政務服務便民熱線的工作人員稱，今日起乘坐地鐵及巴士均不再查驗核酸有效期，除了重點場所外不再查驗72小時核酸證明。

石家莊市委書記張超超昨日表示「把該管的堅決管住，把該放的放開」，強調中央發布的「二十條措施」並非「躺平」放任不管，也不是所謂的「全面放開」，而是為進一步提升疫情防控的科學性、精準性。