石家莊不查核酸證明?　官方稱不強制檢測　網民:徹底放開反而害怕

網傳河北石家莊市不再查驗核酸證明，成為全國首個試點城市。

惟官方回應稱，目前確實不要求全員強制核酸檢測，但在市內乘坐巴士及地鐵時，仍然要出示72小時內的核酸檢測證明；離開石家莊的市民亦需要持48小時陰性核酸檢測報告。



11月13日，有網民聲稱石家莊疑似不再於公共場所查驗核酸證明，「石家莊真成試點城市了，真的放開了，有點害怕，以後公共場所不看核酸了，核酸點也要取消了，都自費測了，一天新增快500個，結果幼兒園、小學全部通知開學了，突然放開大家都不敢去」。

相關消息隨即引起討論，不少網民都關心「難道石家莊真的對核酸檢測試行放開政策了嗎？」。事實上，在石家莊市出入公共場所，仍然要查驗核酸證明。石家莊市公交集團及地鐵集團的工作人員稱，目前在市內乘坐巴士及地鐵，仍然要持有72小時核酸檢測陰性證明。

有網民稱，其子女所在學校強制要求學生返校，但不予查驗核酸檢測。惟多間石家莊市內的幼兒園均稱，學生回校上課仍然要持有效的核酸檢測信息，若不需要核酸檢測就能回校，學校會統一通知。

有網民稱在石家莊出入公共場所不再查驗檢酸證明。（第一財經）

值得注意的是，石家莊自今日（14日）起關閉市內免費核酸檢測網點。

石家莊疫情防控諮詢電話工作人員介紹，目前該市不要求全民強制核酸檢測，只針對重點人群及重點工作崗位要做核酸檢測，而有關做法是依據國務院日前公布的新措施。

11月11日，國務院公布進一步優化疫情防控的20條措施，其中第6條列明，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

網傳石家莊不再查驗證明，引起網民討論

前述工作人員稱，今日從石家莊疫情防控指揮部了解到，雖然該市沒有強制要求全民核酸檢測，但依舊會對重點區域包括酒店等查驗核酸檢測情況。

石家莊市內多間商場的工作人員稱，目前進入商場並不需要核酸檢測證明，只需持登記綠碼即可入內。

據了解，目前低風險區域、外地返石家莊市民需持有48小時陰性核酸檢測，在經由社區統一後方可回家；離開石家莊的市民也需要持有48小時陰性核酸檢測報告。

據不完全統計，截至今晚7時， 陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已調整現行的防疫政策，宣布取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

網民睇法：

喜歡封控的可以自己穿防護服戴n95出門



想問一下 這個病是真沒事 還是國家已經控制不住了才解封的啊



很好、總得要適應吧、不然難道要封控一輩子



遲早的事吧，不能一直清零清零啊，清不了的時候還有什麼意義？



坐標石家莊，徹底放開了 反而很害怕。不敢出門，不敢送娃上學



如果不取消核酸要求，僅僅取消核酸點，就是拍腦袋耍流氓的政策了。畢竟為了核酸排一兩個小時的日子很無奈



感覺是在給全國打樣



相比於疫情，房地產風險和地方債務危機更為可怕。疫情是催化劑，催化各種風險的提前暴雷。不要以為只有病毒會殺人，經濟下行會造成更多的死亡。

