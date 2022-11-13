疫情｜避免交叉感染　多地醫院取消「願檢盡檢」核酸檢測服務

國務院日前優化防疫政策，除了將登機前48小時內2次核酸檢測證明調整為1次，更將隔離期由「7+3」改為「5+3」。

近期，廣西、安徽等地都調整防疫措施，多間醫院亦先後公布取消院內核酸「願檢盡檢」，僅向院內工作人員、就診患者及陪護人員等提供核酸採樣服務。



據不完全統計，宣布取消院內核酸「願檢盡檢」的醫院遍布廣西、福建、江蘇、山東、天津等地。

本月4日起，廣西來賓市人民醫院已取消在院內開展「願檢盡檢」人群的核酸採樣服務，並將「願檢盡檢」核酸採樣點轉移至來賓市創業和規劃館門前廣場處。廣西融水苗族自治縣人民醫院亦宣布，院內自願核酸檢測的採樣通道已關閉，不承接「願檢盡檢」服務。

本月9日起，江蘇蘇州獨墅湖醫院公布院內的核酸採樣點不再提供「願檢盡檢」檢測服務，醫院周邊有10個核酸採樣點可供選擇，有檢測需求的居民可以就近選擇。

昨日（12日）起，福建泉州醫學高等專科附屬人民醫院取消在院內開展「願檢盡檢」人群的核酸採樣服務。

根據多間醫院的公告稱，此次調整均根據官方要求，為杜絕「願檢盡檢」人群與醫療機構內人員交叉感染事件的發生，取消院內核酸「願檢盡檢」的服務。