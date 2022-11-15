石家莊解封？　出行不再查驗核酸證明　或成全國首個試點城市

有傳河北石家莊市不再查驗核酸證明。官方曾稱，在市內乘坐公共交通以及出入公共場所時，仍然要出示核酸檢測證明，今日（15日）卻改口風表示乘坐巴士及地鐵不需再查驗核酸證明。



昨日（14日），石家莊市宣布關閉市內免費核酸檢測網點。惟市衛健委今日稱，為方便市民就近做核酸檢測，今日已陸續恢復部分核酸檢測網點，仍然是免收取費用，同時醫院亦會繼續提供核酸檢測服務。

為方便市民就近核酸檢測，石家莊市內各轄區恢復部分免費核酸檢測網點。（視覺中國）

幾日前，石家莊市傳出不再查驗核酸證明，市公交集團及地鐵集團的工作人員昨日曾澄清，在市內乘坐巴士及地鐵，仍然要持有72小時核酸檢測陰性證明。

惟石家莊12345政務服務便民熱線的工作人員稱，今日起乘坐地鐵及巴士均不再查驗核酸有效期，除了重點場所外不再查驗72小時核酸證明。

石家莊市民乘坐地鐵出行，進站時不再核驗核酸結果​。（微博＠石家莊地鐵君）

石家莊疫情防控諮詢電話工作人員介紹，目前該市不要求全民強制核酸檢測，但重點人群及重點工作崗位仍要做核酸檢測。

市委書記張超超曾稱，石家莊市優化和調整疫情防控舉措，是貫徹落實進一步優化防控工作的二十條措施的具體行動，決不是「躺平」、放任不管，也決不是所謂的「全面放開」，是為了進一步提升防控工作的科學性、精準性，把該管的堅決管住，把該放的放開，防止「一刀切」、層層加碼。