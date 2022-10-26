國台辦：全面貫徹二十大精神　解決台灣問題是矢志不渝的歷史任務

中共二十大10月22日在北京人民大會堂閉幕，大會通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。在涉台部分，據大會宣讀，修正案將「反對台獨」寫入黨章。周三（26日），國台辦舉行例行新聞發布會，發言人馬曉光就二十大報告涉台內容、「台獨」問題等多項議題上回應媒體提問。他強調，要全面貫徹黨的二十大精神，堅定推進祖國統一進程。



10月16日，中國共產黨第二十次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。（新華社）

馬曉光表示，二十大報告涉台內容，充分肯定過去5年和新時代10年對台工作取得的重大成就，系統闡述了中國共產黨解決台灣問題、實現祖國完全統一的政策主張，立足推進祖國統一新的歷史方位，準確把握台海形勢新變化新特點，統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，就當前和今後一個時期對台工作作出總體部署和安排。強調貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，提出新征程上推進祖國統一進程的目標要求，闡明對台工作的基本方針、原則立場、重要舉措，劃出紅線底線，展現反對外來干涉和反對「台獨」分裂的堅定決心、推進祖國統一進程的必勝信心、為台灣同胞謀福祉的不變初心，為牢牢把握兩岸關係發展主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業指明了方向，是在全面建設社會主義現代化國家新征程上做好對台工作的根本遵循和行動指南。

他續指，新征程上，將全面貫徹二十大精神，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅定維護一個中國原則和「九二共識」，堅持以人民為中心的發展思想，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，堅定推進祖國統一進程，攜手廣大台灣同胞為共創祖國統一、民族復興的美好未來團結奮鬥。

對於反「台獨」等內容寫入黨章，馬曉光表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。黨為此進行了長期不懈奮鬥，與時俱進制定實施對台方針政策，有力推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。 「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。二十大對黨章的修改，是對台工作形勢和任務的必然要求，體現全黨意志、反映人民心願。

就現在是否看得到和平統一的曙光，馬曉光表示，當前導致台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，外部勢力打「台灣牌」、「以台制華」。只有堅決反對外部干涉、遏制「台獨」分裂，台海才能夠維護和平穩定的發展局面。

大會通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議。在涉台部分，據大會宣讀，修正案將「反對台獨」寫入黨章。圖為閉幕會現場。（新華社）

他重申官方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。兩岸同胞要辨明是非、認清利害，一致共同反對和抵制「台獨」分裂活動，不能讓「台獨」分裂這個「灰犀牛」破壞台海和平穩定，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國和平統一進程，「樹欲靜而風不止，當前台海局勢緊張動盪，未來何去何從只在民進黨當局一念之間」。

對於民進黨人士提出「18歲公民權修憲」是「憲政改革」的關鍵一步，年底「18歲修憲複決公投」過關後將續推「憲政改革」讓台灣邁向「正常國家」，馬曉光表示，這些言論充分暴露了民進黨當局的謀「獨」本性。其罔顧台灣老百姓要和平要安定要過好日子的強烈願望，竭力炮制和鼓譟所謂「修憲公投」，根本目的是為繼續操弄「修憲謀獨」鋪路造勢。希望台灣社會各界和廣大台灣同胞看穿民進黨當局險惡用心，高度警惕由此帶來的嚴重禍害，以實際行動維護台海和平穩定和自身利益福祉。

此外，就第90屆國際刑警組織大會日前召開，並再次拒絕台參會一事，馬曉光稱，台灣是中國的一部分，沒有任何根據、理由或權利參加聯合國系統及其他只有主權國家才能參加的國際組織。而台灣參與全球打擊犯罪合作的渠道一直是暢通的，民進黨當局反复炒作操弄所謂台灣參與國際組織問題，本質上是企圖製造「兩個中國」、「一中一台」，搞「台獨」分裂，其圖謀不會得逞。