國家發改委：優化二十條措施利於經濟循環　全年增速有望加快

國家發改委表示，國務院聯防聯控機制近日發布優化疫情防控二十條措施，指導各地更加科學精准做好疫情防控工作，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有利於進一步暢通經濟循環、促進市場需求恢復，「展望全年，經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。」



周三（16日），國家發改委政研室副主任、新聞發言人孟瑋在當日舉行的例行記者會上表示，國家統計局日前公布的數據顯示，10月份中國經濟經受住了國內外多重超預期因素的影響，持續保持恢復態勢。

孟瑋表示，經濟大省等重點地區經濟正在加快回穩發展，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快落地見效，以及政策性開發性金融工具、設備更新改造專項再貸款和財政貼息、擴大制造業中長期貸款投放等一系列舉措將在四季度集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強。

孟瑋同時表示，當前國際環境仍然錯綜復雜，疫情防控形勢依然嚴峻，特別是最近一段時間，國內新發疫情不斷出現，促進四季度經濟持續恢復還需付出艱苦努力。

下一步，國家發改委將促進重點領域消費加快恢復發展，持續推進實施退稅減稅降費，加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度，同時，強化糧食、能源和產業鏈供應鏈安全保障，落細落實穩就業政策，扎實做好重要民生商品保供穩價。