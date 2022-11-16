連花清瘟膠囊賣斷貨?　專家:無必要囤藥，多曬太陽補充維他命更好

11月15日起，石家莊公共場所及公共場合不再查驗核酸證明，面對突如其來的「解封」，當地市民似乎未能接受，不少人都到藥房搶購各類感冒藥，甚至傳出連花清瘟膠囊斷貨的消息。

針對部分居民「囤藥」的情況，病毒學專家常榮山指出，市民可以適當儲備一些日常用藥，但完全無必要囤積藥物，「這反而是一種浪費」。



11月11日，國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，公布進一步優化防控工作的二十條措施。其中，通知明確要做好藥品的供應儲備。

通知發布後，除了石家莊有「囤藥」的情況出現，其他省市的居民都在社交平台上透露會去採購藥物。

在河北石家莊市，市民到藥房購買退燒解熱類家中常備藥物。（視覺中國）

《紅星新聞》報道，在陝西西安碑林區，大批市民到藥房購買連花清瘟膠囊、板藍根、藍芩口服液等藥身，但未有出現哄搶情況。有市民稱，家中只有兩人，她購買了4盒連花清瘟膠囊和4盒藍芩口服液，若服用應能保證一周左右的用量，「倒是沒有覺得什麼恐慌情緒，就是做一些日常的儲備吧」。

多家藥店的工作人員稱，除了連花清瘟膠囊等藥品，諮詢制氧機、血氧儀相關信息的居民也有所增加。有公司甚至開始團購制氧機，價格從1000多元到6000多元（人民幣，下同）不等。

針對連花清瘟膠囊斷貨的消息，該藥生產商「以嶺藥業」客服人員稱，連花清瘟膠囊的貨源充足，但因為下單量增加，所以企業庫房有爆倉的情況，發貨可能延遲。

病毒學專家常榮山。（微信公眾號＠經濟觀察研究院）

對於有居民「囤藥」，病毒學專家常榮山介紹，市民可以採購一些日常居家用藥，但完全沒有必要大量購買藥物。

他表示，以一般成年人為例，只要發燒未過39度都沒有必要服用退燒藥，過多的藥物介入反而會拖長病程。因此，採購過多藥物其實都用不上，反而造成一種資源、經濟上的浪費，與其「囤藥」還不如多曬曬太陽，適當補充維他命C、維他命D，來增強自身免疫力。

至於有人團購制氧機的情況，常榮山表示，除非家中有慢性肺阻塞等其他病患，否則根本毋須購買，「現在醫院中對於普通型新冠患者也都是不上製氧機的，個人在家就更沒有必要購買了」。