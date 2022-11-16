內地樓市頻推促銷新招　南寧軌道地產：買樓10年內免費搭地鐵

內地多地為穩定樓市市場推出新花招，廣西南寧有地產公司近日稱，於今年底前購買住宅，便可享受10年免費搭乘地鐵的福利。



南寧軌道地產集團推出買樓送10年免費搭乘地鐵。（南寧軌道地產集團公眾號）

南寧軌道地產集團（以下簡稱「軌道地產」），上周日（13日）在官方公眾號發布消息指，在南寧五條地鐵線網成型之際，特別推出「10年地鐵自由！軌道地產邀您尊享免費乘車權益」活動，今年12月31日前成交軌道地產任一項目住宅的客戶，100%享受免費坐地鐵10年的福利。

軌道地產是南寧軌道交通集團全資子公司，南寧軌道交通集團則是南寧地鐵建設的主力軍。公開資料顯示，軌道地產前身為南寧市房屋建設開發公司，成立於1981年12月22日，2013年11月併入南寧軌道交通集團。

據了解，南寧第一條線路於2016年6月28日開通試運營，使廣西成為中國第一個開通地鐵的少數民族自治區。截至2021年12月16日，南寧軌道交通運營線路共有5條，里程總長為128千米，共設車站104座（換乘站重複計算）。

內地樓市近期利好不斷，不過國家統計局最新公布的地產銷售、樓價等表現並不理想。（視覺中國）

事實上，內地多地今年以來樓市促銷奇招頻出，除了南寧的買樓送免費搭地鐵之外，重慶有樓盤推出買樓送電動汽車、江蘇南京郊區推出「西瓜換樓」、河南開封推出「大蒜換樓」活動。

據內媒報道，內地樓市近期利好不斷，不過國家統計局最新公布的地產銷售、樓價等表現並不理想，今年前10個月，全國地產開發投資113945億元人民幣，按年下降8.8%；其中，住宅投資86520億元人民幣，按年下降8.3%。另外，今年前10個月，全國商品房銷售面積111179萬平方米，按年下降22.3%，其中住宅銷售面積下降25.5%。商品房銷售額108832億元人民幣，下降26.1%，其中住宅銷售額下降28.2%。