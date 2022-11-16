G20峰會｜國產列車全面檢測印尼雅萬高鐵　料明年6月通車

二十國集團（G20）領導人峰會11月15日至16日在印尼峇里島（Bali）舉行。

中國鐵路研發製造的高速鐵路綜合檢測列車，今日（16日）對印尼雅萬高鐵德卡魯爾站至4號梁場間線路進行全面檢測，獲取的各項指標參數表現良好，標誌中國和印尼合作建設的雅萬高鐵試驗運行獲得成功。



據介紹，本次試驗運行主要安排高速鐵路綜合檢測列車對路基、軌道、通信、信號、牽引供電等系統進行全面檢測。檢測列車由中國鐵路應用中國成熟的高速鐵路基礎設施綜合檢測技術，結合印尼當地運行環境，採用中國標准設計製造，最高檢測時速385公里。

列車在高速運行狀態下，可檢測軌道、接觸網、通信、信號等設備狀態和列車動力學響應等60餘項參數，具備精準檢測、故障診斷、實時報警、數據處理等功能，將為雅萬高鐵養護維修、保障運行安全提供有力支撐。

試驗運行結果表明，該區段工程各項指標參數表現良好，完全符合設計要求，為雅萬高鐵後續工程建設和開通運營奠定堅實基礎。

一列高鐵動車組停靠在雅萬高鐵德卡魯爾車站站台上。（新華社）

雅萬高鐵是「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作的標誌性項目，由中國國家鐵路集團有限公司所屬中國鐵路國際有限公司牽頭的中方施工聯合體承建，全線採用中國技術、中國標準，包括全程採用中國生産的50米鋼軌。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆，全長142.3公里，最高時速可達350公里。建成後，雅萬高鐵將成為印尼和東南亞的首條高速鐵路，由雅加達到萬隆的出行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

2018年6月，雅萬高鐵全面開工建設；2020年11月，7號隧道貫通，是雅萬高鐵首條超過1000米的隧道貫通；2022年6月，2號隧道貫通，標誌着全線13座隧道實現全部貫通。雅萬高鐵預計2023年6月通車。