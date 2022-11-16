G20峰會｜習近平晤聯合國秘書長古特雷斯　籲各國推動全球發展

在二十國（G20）領導人峰會期間，國家主席習近平與聯合國秘書長古特雷斯會面。

習近平指出，當前全球發展進程面臨前所未有的挑戰，發展中國家受到嚴重沖擊，各國應推動全球發展，說到做到，而不是喊口號。



習近平強調，中國是以聯合國為核心的國際體系的堅定支持者。要實現世界和平，《聯合國憲章》宗旨和原則必須遵守，各國合理安全關切必須重視。

他指出，當前全球發展進程面臨前所未有的挑戰，發展中國家特別是脆弱國家受到嚴重沖擊，因此要將發展置於國際議程中心位置，培育全球發展新動能，構建全球發展伙伴關系，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，讓發展成果更多更公平惠及每一個國家、每一個人。各國應該說到做到，多曬成績單，而不是喊口號。

習近平稱，中方願同聯合國加強合作，共同推進全球發展倡議、全球安全倡議取得實實在在的成果，將以中國式現代化推動人類整體進步，以中國新發展為世界帶來新機遇，為動蕩的世界提供更多穩定性和確定性。中方將繼續堅持真正的多邊主義，堅定支持聯合國的工作。

聯合國秘書長古特雷斯在印尼峇里島舉行新聞發布會。（新華社）

古特雷斯表示，發展中國家正經歷糧食、能源、氣候變化等危機，全球發展不平等、不平衡現象十分嚴重。聯合國高度讚賞中國堅持多邊主義。中方提出的全球發展倡議同聯合國2030年可持續發展議程相契合，在幫助發展中國家共同發展方面，中國所作努力無可比擬。

古特雷斯又稱，聯合國堅定支持一個中國原則，一個中國原則是不可觸踫的紅線，必須得到尊重。聯合國願同中國繼續密切合作，期待中國為維護世界和平與發展發揮更重要作用。