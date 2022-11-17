史上首次！2位中國籍候選人當選聯合國上訴與爭議法庭法官

據《新華社》報道，經聯合國內部司法理事會推薦，最高人民法院的法官高曉力、孫祥壯15日在第77屆聯合國大會舉行的聯合國上訴法庭和爭議法庭法官選舉當中，分別當選為聯合國上訴法庭、聯合國爭議法庭法官。是聯合國上訴法庭和爭議法庭設立以來，中國候選人首次當選。



據介紹，高曉力的任期為2022年11月15日至2026年6月30日，孫祥壯的任期為2023年7月1日至2030年6月30日。

聯合國官網顯示，高曉力在投票中得到109票，比第二名多了30票，順利當選上訴法庭法官；孫祥壯則以99票贏過另兩位保加利亞（75票）與克羅埃西亞（15票）的對手，成為駐日內瓦的爭議法庭法官。

公開資料顯示，聯合國司法系統分成一審機制「爭議法庭」及複審的「上訴法庭」，聯合國上訴法庭共7名法官，在聯合國總部紐約辦公。爭議法庭共有9名法官，在紐約、日內瓦和內羅比辦公。

上訴法庭職司審理針對聯合國爭議法庭和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處爭議法庭所作判決提出的上訴，以及針對代表聯合國工作人員養恤金聯合委員會的常設委員會和那些已接受上訴法庭管轄權的組織、機構和實體所作決定提出的上訴。