暴雪旗下「魔獸」等遊戲國服將暫停　網易：被迫接受　服務至最後

創造了《魔獸爭霸》、《守望先鋒》等遊戲的美國知名遊戲發行和製造公司暴雪娛樂16日發佈聲明稱，與網易的授權協約將於明年1月23日到期，由於雙方未達成成績協議，屆時，暴雪娛樂將暫停在中國大陸的遊戲服務。

消息引發玩家擔心自己遊戲資產清零，希望能有中國其他遊戲廠商接盤。



將暫停的遊戲包括《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《星際爭霸》、《魔獸爭霸III:重置版》、《暗黑破壞神III》和《風暴英雄》。與網易共同開發的《黑暗破壞神：不朽》則涉及兩家公司另外簽署的一項單獨協議，還未有暫停服務消息。

暴雪回應稱，雙方未能達成續簽符合暴雪運營原則以及公司對玩家和員工的承諾的協議。將在未來幾天暫停新的遊戲銷售，中國玩家將很快收到相關細節。暴雪娛樂總裁Mike Ybarra表示，感謝中國玩家20年來的熱情，目前也正在尋找其他選擇，讓遊戲重新回到玩家面前。

網易隨後回應《科創板日報》稱，非常遺憾暴雪先行宣佈停止合作，「我們不得不接受此決定」，將繼續履行之策，為玩家服務到最後一刻。

据悉，網易自2008年起一直與暴雪合作，在中國獨家運營其多款遊戲，包括《魔獸世界》、《星際爭霸II》系列、《暗黑破壞神III》、《爐石傳說》、《風暴英雄》和《守望先鋒》。在2019年1月，網易將合作夥伴關係進一步延長至2023年1月。

消息一出，內地玩家擔憂「遊戲資產」將直接清零；有玩家猜測騰訊或字節跳動將接盤暴雪。但昨日有消息指Xbox總裁接受採訪稱，將收購暴雪以對抗騰訊在全球手游市場的崛起。

網民點睇：

「准备换腾讯了是嗎？」

「年卡充到24年，搞這一出？」

「花的錢會退給我嗎？」

「就這些老遊戲，騰訊應該看不上這點收益吧，估計連授權費都掙不回來」

「網易向來吃相比騰訊難看，騰訊噴的人多了，給人一種網易良心的錯覺」

「騰訊騙100萬人充6塊。網易騙1人充600萬。」