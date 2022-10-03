台灣Ocamp噁心遊戲欺凌新生捱轟　嘴對嘴傳水、躺地用拖把洗臉

為了讓新生盡快適應大學生活，與同學更加熟識，各學系都會舉辦迎新活動，不過淫亂、欺凌的情況時有所聞。

台灣有網民公開了龍華科技大學迎新遊戲的片段，只見一名女大生含了一口水，轉頭張嘴倒進男大生嘴裏，接著男大生用同樣的方式再傳給下個人，不僅如此，還要求女學生躺地，用拖把替對方洗臉，誇張玩法遭網民砲轟。



Facebook 粉絲專頁「黑色豪門企業」發文，「現在大學生迎新真會玩，你們迎新都怎玩？」，並上載一段30秒的影片。在片中，一名女大生喝了一口水，接著男大生就蹲低「迎接」女大生吐出的水，只見前者張開嘴巴，水像瀑布一樣倒進男生嘴裏，後者接著用相同的方式傳給下一個人；拍攝者瘋狂尖叫，並大喊「喝掉喝掉」，最後一名男同學閉上眼睛接水，下秒立刻吐出，現場一片混亂，站在後方的新生全看傻。

還逼女生躺地用噁心方式欺凌 點擊放大瀏覽：

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接著畫面跳到下一個遊戲，拍攝者大喊「加碼開始」，只見一名女大生躺在地上，有個男大生拿著拖把旋轉，將拖把的毛散開，直接放在女大生的臉上「洗臉」，躺在地上的女大生緊閉雙眼，動作持續1秒就結束，女大生坐起後，拍攝者驚呼「怎麼那麼小力」，要求對方再來一次，女大生又躺了下去。

影片曝光後引起網民炮轟，直言根本是把噁心當有趣，「以前覺得大學生很像高中生，看來現在更年輕了，根本是小學生」、「難怪現在學歷跟得上，素質往後掉」、「可不可以，只吐一點點進去就好」、「這是迎新還是欺負新生」、「這哪叫會玩，這是欺凌好嗎」、「想確診最快的方式之一嗎」、「衛生觀念是不是放在健康教育課本裏」。

稍早龍華科大回應，針對該影片內容，已查證確認為該校學生於9月29日舉辦的聯合小迎新活動，經向活動幹部了解當日情況，活動內容沒有在計畫申請書中，為炒熱氣氛臨時起意活動。整起活動過程雖無強迫，但內容確有不妥，已告誡並教育同學，後續將給予適當懲處，目前疫情仍未趨緩，仍須留意行為的適切性。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】