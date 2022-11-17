28省調整防疫措施6地取消核酸檢測　　堅持全員核酸有沒有必要?

11月11日國務院聯防聯控機制發佈優化防控「二十條」後，過去5天內全國已有多個省份、城市出台相應的優化調整政策。



內媒指出，已有超過28個省份對優化調整防疫措施進行整體部署，其中上海市、海南省三亞市、吉林省延吉市和長白山市、福建省福州市、安徽省合肥市等6個省市均宣佈取消或暫不開展區域全員核酸檢測。官方也再度強調，「沒有發生社區傳播，無須開展區域全員核酸檢測。」



《華夏時報》報道，據不完全統計，11月16日為落實「二十條」要求，已有超過28個省份對優化調整防疫措施進行整體部署，包括密接者管理時間改為「5+3」、取消次密接判定管控、高風險區外溢人員不再集中隔離等。

值得注意地是，在核酸檢測措施調整方面，上海市、海南省三亞市、吉林省延吉市和長白山市、福建省福州市、安徽省合肥市等6個省市均宣佈取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

2022年8月24日，重慶中心城區開展全員核酸檢測。（新華社）

河北省石家莊市、河南省洛陽市等地宣佈進入多數公共場所和乘坐公共交通工具不再查驗核酸陰性證明，石家莊被外界視為「試點城市」，外界普遍認為「步子邁得比較大」，引發關注。

山東省則取消省外入山東返山東人員「須持有48小時內核酸檢測陰性證明」的要求，僅要求實行「落地檢」和「5天3檢」。

不少城市減少核酸檢測站的同時，要求出入公共場所出具核酸陰性證明。群眾關心：「是否需要堅持做核酸檢測？」

國務院聯防聯控機制舉辦記者會上說明指出，基於流調研判，明確傳播鏈清晰，「沒有發生社區傳播，無須開展區域全員核酸檢測，只需對風險區域和重點有感染風險的人員進行核酸檢測，開展快速疫情處置。」

為方便市民就近核酸檢測，石家莊市內各轄區恢復部分免費核酸檢測網點。（視覺中國）

記者會上也強調、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。會中也強調要糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

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醫療資源受關注

《華夏時報》指出，「二十條」用很大篇幅聚焦於加強醫療資源建設。包括做好住院床位和重症床位準備，增加救治資源；加快開展具有廣譜保護作用的單價或多價疫苗研發，依法依規推進審批。國務院聯防聯控機制也強調，要加強定點醫院、方艙醫院、發熱門診建設。

鄭州二砂文化創意園建設方艙醫院。（抖音）

此外，當中也提到要做好新冠肺炎治療相關藥物供應儲備，「滿足患者用藥需求，尤其是重症高風險和老年患者治療需求；做好有效中醫藥方藥的儲備，加強急救藥品和醫療設備的儲備」。

《華夏時報》透露，制氧機、呼吸機等設備銷售一度出現增長。上班族吳先生透露，由於擔心之後出現醫療資源不足的情況，他趁著「雙十一」促銷期間為家人購買兩台制氧機，總共花費約5500元。不過，多位醫療方面的專家表示，並不建議個人或家庭為應對新冠肺炎囤積制氧機。