鄭州核酸檢測小屋一夜消失?　檢測機構推年費套餐VIP可享加急服務

國務院日前公布進一步優化防控工作的二十條措施後，多地調整現行的防疫政策，宣布取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

屬於疫情重災區的河南鄭州，連日都新增過千宗本土感染，但不少當地市民今晨（16日）發現，原本隨街可見的核酸檢測小屋全部消失，部分被移到小區內。



鄭州市內多個核酸檢測小屋在一夜之間消失。《大河報》報道，核酸檢測小屋被搬離後，地面露出一大片白色印記及留下之前拉起警戒線，或在地上殘留大片消毒液及2米間距的標線，甚至留下一個黃色的醫療廢棄垃圾桶。

核酸採樣小屋被搬走，但官方App「鄭好辦」的核酸檢測地圖就未有及時更新，不少核酸小屋在地圖上的狀態是正在開放，現場卻空空如也。

據了解，不少核酸採樣小屋都移到各個小區，專門用於單個小區採樣。有居民稱，平時在小區內做核酸都是臨時設立的檢測點，但昨晚收到物業人員通知會在小區內做全員核酸檢測，「早上下樓後發現核酸檢測小屋居然來院裏了」。

在小區門口，物業工作人員和保安核查進入小區的人員，非居民不允許入小區做核酸檢測，「一夜之間路上的核酸小屋都撤了，今天都是在各自小區做核酸，有人聽說我們院裏有核酸小屋，都跑過來做，我站這一會攔了4、5個」。

對於核酸採樣小屋移到小區內，有居民透露，目的是為了「暫時不讓外面的人來做核酸，這樣可以避免與核酸異常的社會人員同管，不讓小區一些單元樓被誤封」。

核酸採樣小屋一夜消失之際，網上亦傳出鄭州有核酸檢測機構推出VIP套餐，客戶只要支付年費，就可享有加急核酸檢測服務。

11月15日，網上流傳一張「臨時自費採樣點」的圖片，圖中的核酸採樣亭與鄭州市便民核酸採樣亭的外觀相似。採樣亭張貼的公告顯示，加急核酸檢測最遲90分鐘出報告。僅限企業VIP客戶，年費320元，享有兩年內20次加急核酸檢測服務。

前述的臨時自費採樣點由鄭州達瑞杼壽醫學檢驗實驗室設置。《頂端新聞》向有關機構查詢，對方回應稱，近期除了開展鄭州八城區新冠肺炎病毒核酸檢測篩查之外，便民核酸點基本上只開放半天，加上近期有些醫院不對外開放核酸採樣，才在實驗室樣本接收點樓下放置採樣亭，方便有需要的市民，「這是單一行為，不是政府行為，目前就我們樓下這一個」。

針對上述事件，鄭州市惠濟區衛健委工作人員稱，核酸檢測點推出VIP服務的行為屬於個人行為，不屬於政府行為。至於鄭州市是否會調整常態化核酸檢測的收費政策，省市相關部門稱，目前沒有相關消息。