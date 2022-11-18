海南原市監局長孫穎被雙開　履新2個月即落馬　曾曬工資兩三千元

據海南省紀委監委周三（16日）消息，日前，經海南省委批准，海南省紀委監委對海南省市場監督管理局原黨組副書記、局長孫穎嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。值得一提的是，孫穎僅履新2個月即落馬，而在早年，她更曾因「曬工資」而引發關注。



當局指，經查，孫穎違反政治紀律，對抗組織審查；無視中央八項規定精神和廉潔紀律，長期違規收受禮品禮金；違反組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題。利用職務便利在工程項目承攬、土地性質變更等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

身為長期擔任地方黨委和省直機關「一把手」的黨員領導幹部，孫穎本應踐行全心全意為人民服務的根本宗旨，嚴守紀法底線，審慎用權，但其喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，無視黨紀國法，不知敬畏，貪欲膨脹，把黨和人民賦予的權力異化為謀取私利的工具，在工程項目承攬、土地出讓及變性、房地產開發、旅遊推介、廣告發布等領域大搞利益輸送、權力變現，肆無忌憚收錢斂財。

孫穎被雙開。（新浪）

孫穎的行為嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經海南省紀委常委會會議研究並報海南省委批准，決定給予孫穎開除黨籍處分；由海南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，孫穎生於1966年4月，雲南保山人，1987年畢業於北京大學哲學系，曾在雲南省委統戰部，海南省民族宗教事務廳、定安縣工作。2008年，時任定安縣委書記的她受訪時談到經濟發展時，稱「2000年我剛來定安時的工資是六百元，現在是兩三千元」，引發關注。今年3月，孫穎任海南省市場監督管理局黨組副書記、局長，至5月18日被查，其從履新到落馬只有2個月。