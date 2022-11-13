廣東3名落馬官員同日「雙開」　紀檢委：權錢、權色交易影響惡劣

11月11日，廣東省紀委監委同日內通報3名落馬官員被開除黨籍、開除公職，包括惠州市中級人民法院原黨組書記、院長陳斯，廣東省人民檢察院檢察委員會原專職委員江理達，以及廣東銀保監局原二級巡視員李兵。



廣東省惠州市中級人民法院原黨組書記、院長陳斯

據廣東省紀委監委通報，陳斯1967年出生於廣東興寧，曾任東莞市中級人民法院黨組副書記、副院長等職位，長期在政法系統工作，今年8月被查。

通報指其在職期間生活作風敗壞，搞權色、錢色交易；違規干預插手司法活動；執法犯法、靠案吃案，利用職務便利為他人在案件處理方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

廣東省紀委監委通報稱，陳斯在職期間生活作風敗壞，搞權色、錢色交易。（政知見）

廣東省人民檢察院檢察委員會原專職委員江理達

除陳斯外，還有1963年出生的江理達。他曾先後擔任廣東省雲浮市檢察院檢察長、黨組書記，廣東省公安廳黨委委員、政治部主任。2021年9月，他出任廣東省人民檢察院檢察委員會委員、檢察員，今年8月被查。

廣東省紀委監委通報指，江理達在幹部錄用、崗位調整、職務晉升等方面違規為他人謀取利益；公權私用，違規干預執紀執法和司法活動；利用職務上的便利，在調整用地規劃、加快審批進度等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。

江理達在幹部人事、司法執法、用地規劃等方面收取巨額財務。（南方plus）

廣東省監管局二級巡視員李兵

李兵生於1970年，曾任廣東銀監局外資銀行監管處處長，珠海銀監分局黨委書記、局長，廣東銀監局國有銀行監管二處處長，廣東銀保監局二級巡視員。因涉嫌嚴重違紀違法，今年3月被查。通報指其長期接受監管對象安排的接送服務，違反工作、生活紀律，以權謀私。

廣東省紀檢委通報指，三人嚴重違反黨紀、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。開除三人黨籍處分、開除公職處分；並收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

2022年3月，廣東銀保監局原二級巡視員李兵李兵被查，至11月11日被開除黨籍、公職。（網絡圖片）

二十大報告中稱，「腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。」二十大以後，中國密集「打虎」反貪。中國人民銀行黨委委員、副行長范一飛，遼寧省沈陽市人大常委會主任付忠偉，應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生等接連落馬。

二十大後落馬官員（部分）▼