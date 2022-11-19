疫情｜內地增2.4萬本土個案　北京倡非必要不離開本區域

據國家衛健委數據，內地新增新冠肺炎本土個案繼續破兩萬，昨日（18日）達到24263宗，分別為2055宗本土確診及22208宗本土無症狀感染者。在北京，市衛健委今日（19日）倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出；朝陽區昨日亦表示，該區疫情仍處於發展階段，呈現多點散發態勢，倡導廣大朝陽群眾「宅」家過周末。



新增本土確診包括廣東1102宗，河南186宗，重慶145宗，四川137宗，內蒙古114宗，北京79宗，山西56宗，雲南51宗，新疆30宗，江蘇27宗，山東23宗，陝西18宗，浙江15宗，遼寧13宗，上海6宗，福建6宗，湖北6宗，廣西6宗，貴州6宗，黑龍江5宗，青海5宗，河北4宗，湖南4宗，海南4宗，西藏3宗，甘肅3宗，安徽1宗。無新增死亡病例。無新增疑似病例。另有82宗境外輸入病例。

新增本土無症狀感染則包括廣東8535宗，重慶4599宗，河南1412宗，內蒙古1237宗，甘肅1139宗，新疆998宗，陝西541宗，青海537宗，山西439宗，北京436宗，四川417宗，河北352宗，黑龍江283宗，山東257宗，湖北208宗，江蘇145宗，湖南105宗，雲南83宗，天津76宗，廣西72宗，吉林56宗，浙江47宗，貴州44宗，遼寧42宗，寧夏41宗，安徽30宗，上海22宗，江西21宗，福建16宗，西藏11宗，海南7宗。另有128宗境外輸入無症狀感染。

截至昨日24時，內地現有確診病例19709宗（其中重症87宗），累計死亡病例5226宗，累計報告確診病例283930宗。

北京倡非必要不離開本區域

今日，北京市衛健委提醒，要加強重點區域、重點行業、重點人群防疫管理，減少聚集性活動，減少人員流動。高、低風險區人員要嚴格落實各項防控措施，服從防疫管理，按照要求開展核酸檢測、健康監測。

高風險區實行封控措施，人員嚴格居家，足不出戶，加強居室通風和個人防護，做好環境清潔消殺，出現發熱、乾咳等症狀後要及時報告，按規定就醫。低風險區實行「個人防護，避免聚集」，倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出，不聚集、不扎堆，外出時做好個人防護。嚴格落實進入室內公共場所預約、錯峰、限流、測溫掃碼、查驗核酸陰性證明、戴口罩、保持安全社交距離等各項防控措施。

楊蓓蓓指朝陽區社會面病例持續檢出，呈現多點散發態勢，倡導廣大朝陽群眾「宅」家過周末。（北京交通廣播）

在昨日，朝陽區副區長楊蓓蓓介紹稱，當前該區疫情仍處於發展階段，社會面病例持續檢出，呈現多點散發態勢，涉及區域不斷擴大。該區倡導市民非必要不離開本區域，按照第九版新型冠狀病毒肺炎防控方案要求，低風險區居民跨區流動須持48小時內核酸檢測陰性證明。朝陽區倡導市民堅持「單位——家庭」兩點一線工作生活，鼓勵採用電話、網絡等靈活辦公方式，召開會議優先採用視像方式。

楊又倡導廣大朝陽群眾「宅」家過周末，指當局將全力以赴做好服務保障，涉及居民生產生活所需的民生保供企業保持正常營業。目前全區生活必需品市場貨物充足，10家重點保供企業生活必需品庫存量超5100噸；美團外賣、餓了麼、盒馬、叮咚買菜、美團買菜等9家重點外賣送餐企業總運力保持2.8萬餘人，運力充足。

重慶：疫情仍處在快速發展期

在重慶，市衛健委副主任李畔昨日指出，當前該市疫情仍處在快速發展期，疫情形勢仍然嚴峻複雜，防控任務異常艱鉅。由於前期社區傳播廣泛存在，高風險區及社會面仍然存在一定數量的潛在感染者，短期內日新增感染者數量仍將保持在高位。鑑於此，中心城區將繼續實施全域協同防控措施，堅決打好打贏疫情殲滅戰。