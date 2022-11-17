疫情｜官方：既防「一封了之」亦防「一放了之」　密接才集中隔離

內地本土新冠疫情持續，周四（17日）下午，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，會上提到，既要防止「一封了之」，又要防止「一放了之」，並指只有密接人員才會集中隔離等。



國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒會上介紹，要堅定不移堅持人民至上、生命至上，落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，完整、全面、準確理解和把握優化防控工作的部署舉措，堅決反對兩種傾向，既要持續整治「層層加碼」，防止「一封了之」；又要反對不負責任的態度，防止「一放了之」，保障好二十條措施不折不扣落地落實，保障好人民群眾的生命安全和身體健康。

米鋒又指，優化調整疫情防控二十條措施發布以來，各地正在迅速貫徹落實，細化執行方案，開展政策培訓，加強社會動員，結合自身實際，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務等方面採取更為精準的舉措。一些地方也在及時糾正與第九版方案和二十條措施不相符的做法，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。

當局強調只有密接人員才會集中隔離。圖為貴陽市雲岩區大營路街道中天花園社區防疫工作人員引導市民做核酸檢測。（新華社）

另一方面，國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵表示，今後在國內發生聚集性疫情的時候，只有密接人員才會集中隔離。他表示，取消對密接的密接的判定和管理，是基於感染風險大小提出的更加科學精準的防控措施，對這類人群不再集中隔離，是為了更加有效地利用流調、隔離等防控資源和服務保障資源。他又指，目前個別地方出現將密接的密接直接判定為密接，進行提級管控的情況是沒有必要的。需要強調的是，對取消密接的密接判定的同時，各地對於密接者要做到快判定、快檢測、快管控。

「一旦密接者核酸檢測陽性以後，在第一時間進一步開展密接者的調查和管控，一環緊扣一環，因此，對工作要求反而更高了」。沈進一步稱，這些調整要求在防控工作中要更科學、更規範、更快速地開展流調和風險研判，把該管住的重點風險要管住，該落實的防控措施要落到實處，該取消的要堅決取消，把有限的防控資源用在最重要的防控工作上，最大程度地保護人民生命安全和身體健康，最大限度地降低對人民群眾正常生產生活秩序的影響。

沈同時表示，為有效防範疫情擴散蔓延，跨區域流動人員憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具，抵達目的地後要按照屬地要求進行「落地檢」，入住賓館酒店和進入旅遊景區人員需要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。