疫情｜官方：既防「一封了之」亦防「一放了之」 密接才集中隔離
內地本土新冠疫情持續，周四（17日）下午，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，會上提到，既要防止「一封了之」，又要防止「一放了之」，並指只有密接人員才會集中隔離等。
國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒會上介紹，要堅定不移堅持人民至上、生命至上，落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，完整、全面、準確理解和把握優化防控工作的部署舉措，堅決反對兩種傾向，既要持續整治「層層加碼」，防止「一封了之」；又要反對不負責任的態度，防止「一放了之」，保障好二十條措施不折不扣落地落實，保障好人民群眾的生命安全和身體健康。
米鋒又指，優化調整疫情防控二十條措施發布以來，各地正在迅速貫徹落實，細化執行方案，開展政策培訓，加強社會動員，結合自身實際，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務等方面採取更為精準的舉措。一些地方也在及時糾正與第九版方案和二十條措施不相符的做法，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。
另一方面，國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵表示，今後在國內發生聚集性疫情的時候，只有密接人員才會集中隔離。他表示，取消對密接的密接的判定和管理，是基於感染風險大小提出的更加科學精準的防控措施，對這類人群不再集中隔離，是為了更加有效地利用流調、隔離等防控資源和服務保障資源。他又指，目前個別地方出現將密接的密接直接判定為密接，進行提級管控的情況是沒有必要的。需要強調的是，對取消密接的密接判定的同時，各地對於密接者要做到快判定、快檢測、快管控。
「一旦密接者核酸檢測陽性以後，在第一時間進一步開展密接者的調查和管控，一環緊扣一環，因此，對工作要求反而更高了」。沈進一步稱，這些調整要求在防控工作中要更科學、更規範、更快速地開展流調和風險研判，把該管住的重點風險要管住，該落實的防控措施要落到實處，該取消的要堅決取消，把有限的防控資源用在最重要的防控工作上，最大程度地保護人民生命安全和身體健康，最大限度地降低對人民群眾正常生產生活秩序的影響。
沈同時表示，為有效防範疫情擴散蔓延，跨區域流動人員憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具，抵達目的地後要按照屬地要求進行「落地檢」，入住賓館酒店和進入旅遊景區人員需要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。3歲以下嬰幼兒等特殊人群可免予查驗核酸檢測陰性證明。