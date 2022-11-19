廣東疫情｜昨增9637宗本土個案　廣州海珠高風險區疫情仍未現拐點

廣東省本土新冠疫情持續，昨日（18日）合共新增9637宗本土個案，分別為355宗本土確診病例，8535宗本土無症狀感染者，747宗本土無症狀感染者轉確診病例。據廣州市疫情防控新聞發布會介紹，海珠區新增感染者仍高度集中在高風險區，越秀區礦泉街聚集性疫情仍處於發展中。市衛健委呼籲市民繼續在周末踐行簡約生活，減少不必要的聚集，堅持做好個人防護，配合轄區防控措施。



新增本土確診病例包括廣州269宗，深圳9宗，珠海2宗，汕頭4宗，佛山6宗，韶關2宗，惠州1宗，中山2宗，江門2宗，陽江15宗，湛江15宗，茂名1宗，肇慶26宗，雲浮1宗；新增本土無症狀感染者包括廣州8444宗，深圳14宗，珠海9宗，汕頭1宗，佛山20宗，東莞10宗，中山2宗，江門4宗，陽江5宗，湛江9宗，茂名1宗，肇慶3宗，清遠3宗，潮州1宗，揭陽9宗；本土無症狀感染者轉確診病例則為廣州714宗，珠海8宗，汕頭1宗，東莞19宗，江門2宗，茂名3宗。另外，全省新增11宗境外輸入確診病例，28宗境外輸入無症狀感染者，另有2宗境外輸入無症狀轉確診病例。

截至昨日24時，廣東省累計報告新冠肺炎陽性感染者92689宗（境外輸入14646宗），其中確診病例22507宗（境外輸入6105宗），無症狀感染者70182宗（境外輸入8541宗）。

昨日廣州市疫情防控新聞發布會上，據市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹介紹，前日（17日）海珠區新增感染者仍高度集中在鳳陽街康鷺、南洲街大塘、華洲街龍潭高風險區，高風險區域內疫情上升勢頭仍未出現拐點。越秀區礦泉街聚集性疫情仍處於發展中。番禺區疫情持續向好，區內大部分臨時管控區已解封。

廣州本土新冠疫情持續。（南方+）

針對越秀疫情，越秀區委常委、常務副區長郭環表示，越秀區迅速對礦泉街的沙湧南、瑤台、瑤池、瑤華、王聖堂、興隆、機務段、機山巷、機新等9個社區，實行臨時管控，將9個社區劃分成40個小網格，在風險較高的網格實行「足不出戶，上門服務」，對其他網格實行「不出網格，錯峰取物」，讓區域盡快「靜下來」。

另外，張屹表示，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，要全力攻堅海珠疫情，同時不能放鬆重點場所、重點機構疫情防控工作，仍需抓緊抓好重點人群管理。廣州將持續強化養老機構、母嬰保健機構、福利機構等重點機構封閉管理措施，嚴防發生規模性聚集疫情。進一步強化的士司機、外賣人員、保洁人員等流動性大、服務面廣的人群管理，督促做好自我健康監測，不帶病上班。

市衛健委則呼籲市民繼續在周末踐行簡約生活，減少不必要的聚集，堅持做好個人防護，配合轄區防控措施。外地來（返）穗人員提前向目的地社區報備，在機場、火車站等交通站場配合做好「落地檢」工作。