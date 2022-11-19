美軍方稱中國部署新型潛射導彈「巨浪-3」：可在近海攻擊美國本土

美國軍方週五首次公開確認，中國已在其六艘戰略核潛艇上部署了射程更遠的新型彈道導彈，大大縮短了其打擊美國大陸所需要駛離本土的距離。



美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕洛（Sam Paparo，又譯作帕帕羅）在華盛頓舉行的一個會議上說，中國的六艘「晉級」潛艇（094戰略核潛艇）現在「配備了巨浪-3型洲際彈道導彈」，「建造它們就是為了威脅美國。」

帕帕洛說：「我們密切關注這些潛艇的動向」。

中國海基核力量的中堅裝備094型戰略核潛艇，該潛艇目前已有改進型號，且能夠搭載巨浪-2和巨浪-3潛射核導彈。（鼎盛軍事）

五角大樓在一年前的年度中國軍事報告中說，中國解放軍海軍最終將獲得從近海向美國發起攻擊的能力。帕帕洛拒絕透露這六艘潛艇中是否有任何一艘在夏威夷附近進行了「威懾巡邏」。

美國國會研究局估計，此前「巨浪-2」潛射彈道導彈的射程約為7200公里，使解放軍潛艇從中國近海只能攻擊阿拉斯加的部分地區。但要想打擊美國東海岸，這些潛艇就不得不進入夏威夷以東海域。

射程增加的「巨浪-3」改變了這種態勢。美國戰略司令部司令、海軍上將理查（Charles Richard）今年3月對參議院軍事委員會表示，新型潛射導彈令中國具備了「從南中國海一個受保護的堡壘」瞄準美國大陸的能力。

一些新聞報導認為「巨浪-3」的最大射程可能達到10000公里。「他們現在有能力用晉級潛艇在海上進行不間斷的確定巡邏」，而且「還會有更多的潛艇出現」， 理查說，「他們擁有了一個真正的核指揮和控制體系。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

