習拜會｜《環時》社評：中美久違的畫面　世界緊張情緒及時緩解

中美元首在11月14日，印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會期間會晤。中國官媒《環球時報》15日對此發表評論文章，稱雙方在正式會晤前握手並微笑致意的場景，被全球媒體的鏡頭敏感地捕捉到，並通過網絡迅速傳向世界各地。這幅中美之間久違的畫面，對世界因各種危機和挑戰而緊張的情緒，起到了及時的緩解和安撫作用，也將定格在中美關係史的重要位置。



文章提到，中美關係陷入建交以來的低谷，不少人擔心將進入「新冷戰」，兩國可能發生軍事衝突的嚴重後果，更讓國際社會充滿憂慮。這種情況下，中美元首能坐到一起開誠佈公地談，無論談什麼，都是向外界釋放出積極的信號，這是國際媒體報導評論這次會晤時的一個普遍基調。

在這場持續3小時12分鐘的舉世矚目的會晤中，雙方表達了希望確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調這一基本意願。國家主席習近平深刻指出了中美之間的三重共同利益，包括不衝突、不對抗、和平共處這一最基本的共同利益，以及雙方需要從對方發展中獲益，和全球經濟疫後復蘇、應對氣候變化、解決地區熱點問題也離不開中美協調合作等共同利益，「當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了」。

文章續指，輿論注意到會晤的地點選在了峇厘島中方代表團駐地，而美方代表團下榻的酒店距此大約10分鐘車程，同時會晤也是由美方主動提出。系統梳理中美關係的歷史經緯，不難發現，雙方關係的惡化，每一次都是由美方單方面挑起而導致的。正所謂「解鈴還須繫鈴人」，美國祇有擺出正確的態度並拿出實際行動，中美關係才可能重回正軌。對於美國總統拜登提出了「五不四無意」，中方希望美方能落到實處，而非總是說一套做一套，這既關乎誠意，也體現誠信。

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文章進一步表示，中美關係不能再惡化下去，處理龐大而紛繁的中美關係當然不可能僅靠一次會晤就解決所有問題，但是次會晤讓人們看到了中美兩個大國依然存在諸多共同看法，這為雙方進一步在具體問題上妥善管控分歧，促進互利合作提供了更多空間和可能性。兩國元首已經在會晤中責成雙方工作團隊及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識，採取切實行動，推動中美關係重返穩定發展軌道。這對兩國和世界來說，無疑是一個值得期待的消息。

最後，文章強調，希望這次元首會晤的結束，將成為中美進行更廣泛溝通、並通過溝通尋求務實合作的一個新起點。中國對美政策保持著連續性和穩定性，並且始終呼籲華盛頓與中方相向而行，這既符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。而處理好中美關係的目標，也不應該僅僅是避免衝突。